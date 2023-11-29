«Πολύ αισιόδοξο» το Κατάρ ότι η εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς θα παραταθεί ξανά

Το Κατάρ είναι «πολύ αισιόδοξο» ότι η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, μετά την αναμενόμενη απελευθέρωση της έκτης ομάδας ομήρων, δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι διεθνείς μεσολαβητές πιέζουν για παράταση της συμφωνίας καθώς η εκεχειρία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών έφτασε στην τελευταία της ημέρα σήμερα.

Μιλώντας στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN, o εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Dr. Majed Al-Ansari, δήλωσε: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα σε λίγες ώρες θα έχουμε την απελευθέρωση της τελικής ομάδας [ομήρων], αλλά επίσης θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε παράταση».

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα έχουμε καλά νέα να μοιραστούμε σήμερα», πρόσθεσε.

Λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε νέα παράταση θα είναι υπό τις ίδιες παραμέτρους των προηγούμενων συμφωνιών.

Σχετικά με τις συνθήκες και την ασφάλεια των υπόλοιπων ομήρων, ο εκπρόσωπος είπε ότι οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε "θετικό περιβάλλον" ενώ επεσήμανε ότι "μιλάμε για μια εμπόλεμη ζώνη με πολλές επιπλοκές στο έδαφος".

Είπε επίσης ότι η απελευθέρωση ενηλίκων ανδρών και στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ήταν θέμα προς συζήτηση και ενδέχεται να απελευθερωθούν στο εγγύς μέλλον.

«Έχουμε δώσει προτεραιότητα σε αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο στους ομήρους, όσον αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά. Προχωράμε προς την απελευθέρωση αμάχων ανδρών και στη συνέχεια θα έχουμε τις πιο μακροχρόνιες συζητήσεις σχετικά με τους στρατιώτες

