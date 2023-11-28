Ξεκίνησε η παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό

Η Χαμάς ξεκίνησε την παράδοση της πέμπτης ομάδας ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα, αναφέρει η Wall Street Journal, που επικαλείται Αιγύπτιους αξιωματούχους.

Νωρίτερα, το Κατάρ, ένας εκ των βασικών διαμεσολαβητών στη συμφωνία για την απελεύθερωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς ανέφερε ότι στη διάρκεια της διήμερης παράτασης της εκεχειρίας, άλλοι 20 όμηροι θα απελευθερωθούν. Σήμερα αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι δέκα όμηροι.

Ειδικότερα, εννέα γυναίκες και ένα παιδί, που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα, παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

«Αυτοί που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα περιλαμβάνουν έναν ανήλικο και εννέα γυναίκες, έναν Αυστριακό υπήκοο, δύο Αργεντινούς και έναν υπήκοο Φιλιππίνων, ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρ και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της ανταλλαγής 30 Παλαιστίνιοι θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Στη διάρκεια της εφαρμογής της εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, 69 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα αφέθηκαν ελεύθεροι, επτά εβδομάδες αφότου απήχθησαν κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής, 150 Παλαιστίνιοι απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές, ενώ εκατοντάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατρικές προμήθειες και καύσιμα εισήλθαν στη Γάζα.

Λίγες ώρες πριν από τη λήξη της τετραήμερης εκεχειρίας, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε την Παρασκευή, οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε μια διήμερη παράταση που θα επιτρέψει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περαιτέρω παράταση της συμφωνίας που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων, οι αρχηγοί της αμερικανικής CIA και της ισραηλινής Μοσάντ συναντήθηκαν σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ντόχα για να μιλήσουν για την «επόμενη φάση» μετά το πέρας της διήμερης παράτασης.

Αν και οι συνθήκες στο έδαφος στη Γάζα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι τρεις εκρηκτικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν κοντά στα στρατεύματά του σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, «παραβιάζοντας το πλαίσιο της επιχειρησιακής παύσης».



Πηγή: skai.gr

