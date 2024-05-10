Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ αντιτίθενται στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να εναντιώνεται σε οποιονδήποτε εξαναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων, με φόντο την επαπειλούμενη στρατιωτική επίθεση ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαίωσε την «σαφή θέση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν μείζονα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και απορρίπτουν κάθε εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα», ανέφερε ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να βομβαρδίζει χθες Πέμπτη τη Λωρίδα της Γάζας, παρότι οι ΗΠΑ απείλησαν να αναστείλουν τις παραδόσεις πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας επίθεσης στη Ράφα, πόλη όπου έχουν καταφύγει πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο κ. Μπλίνκεν «εξέφρασε επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ στο άνοιγμα εκ νέου του σημείου διέλευσης της Ράφας και στη συνέχιση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι επειγόντως απαραίτητη», πρόσθεσε ο κ. Μίλερ.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης και κατέλαβε τον έλεγχο του σημείου διέλευσης των συνόρων με την Αίγυπτο, κλείνοντας τη βασική πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

Ακόμη, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του, ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Αίγυπτο για τη μεσολάβησή της στις έμμεσες διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, που συμμετείχε ενεργά στις συνομιλίες, επιστρέφει σήμερα στις ΗΠΑ, ανέφερε από την πλευρά του ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα μέρη δεν συμβίβασαν τις διαφορές τους, αλλά η Ουάσιγκτον «δεν εγκαταλείπει κάθε ελπίδα» πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

