Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαθέτουν αρκετά όπλα και πυρομαχικά για τις επιχειρήσεις τους στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπός τους, ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

«Ο στρατός διαθέτει τον απαραίτητο οπλισμό για τις αποστολές που σχεδιάζει, κι επίσης για τις αποστολές στη Ράφα. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε», διαβεβαίωσε ο αρχιπλοίαρχος Χαγκαρί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την επάρκεια πυρομαχικών, μετά την προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν πως θα αναστείλει τις παραδόσεις κάποιων όπλων στην περίπτωση που ο στρατός του Ισραήλ προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επίθεση στη Ράφα.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Μπάιντεν, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων επέμεινε στο ότι οι σχέσεις των δυο συμμάχων παραμένουν εξαιρετικά στενές.

«Οι ΗΠΑ παρείχαν βοήθεια (...) άνευ προηγουμένου στο κράτος του Ισραήλ και στις ένοπλες δυνάμεις (του) κατά τη διάρκεια του πολέμου», τόνισε ο αρχιπλοίαρχος Χαγκαρί, συμπληρώνοντας πως τυχόν διαφωνίες επιλύονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Το Ισραήλ «έχει συμφέροντα ασφαλείας, ωστόσο είμαστε επίσης ενήμεροι για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Και θα συνεχίσουμε να δρούμε με τρόπο» που τα εξυπηρετεί, επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

