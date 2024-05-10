Eurovision: Εριξε το ζάρι για τον τελικό η Μαρίνα Σάττι

Με μια άψογη εμφάνιση στη σκηνή του Μάλμε Αρένα στη Σουηδία, η Μαρίνα Σάττι εκπροσώπησε με το «Ζάρι» την Ελλάδα στο Β ημιτελικό του 68ου διαγωνισμού της Eurovision και προκρίθηκε στον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας.

Οι υπόλοιπες εννέα χώρες που προκρίθηκαν είναι οι: Λετονία, Αυστρία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισραήλ, Εσθονία, Ελβετία, Γεωργία και Αρμενία.

H «Number one» Έλενα Παπαρίζου πραγματοποίησε μία μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του Μάλμε ντυμένη με μία ολόσωμη δημιουργία δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου διακοσμημένη με 1.000.000 κρύσταλλα, σχεδόν 20 χρόνια από την πρωτιά που χάρισε στην Ελλάδα. Μαζί της η Τουρκάλα τραγουδίστρια και συνθέτρια Σερτάμπ Ερενέρ (Sertab Erener) και η Σουηδή καλλιτέχνις Σαρλότε Περέλι (Charlotte Perrelli).

