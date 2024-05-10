Η UNRWA ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα κλείσει τα κεντρικά της γραφεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αφού «Ισραηλινοί εξτρεμιστές» «έβαλαν φωτιά» σε υπαίθριους χώρους στον περίβολο του συγκροτήματος, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Ισραηλινοί έβαλαν φωτιά δύο φορές στην περίμετρο των κεντρικών γραφείων της UNRWA στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ» την ώρα που «μέλη του προσωπικού της UNRWA και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ ήταν μέσα στο συγκρότημα», ανέφερε ο Λαζαρινί, διευκρινίζοντας ότι «πήρε την απόφαση να κλείσει τα γραφεία μέχρι να αποκατασταθεί μια επαρκής ασφάλεια».

Ο ίδιος κατήγγειλε ένα «δεύτερο αποτρόπαιο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα», που έγινε σύμφωνα με τον ίδιο από «εξτρεμιστές» και από το οποίο «τέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο ζωές εργαζομένων του ΟΗΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

