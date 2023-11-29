Η 73χρονη Ιρίνα Τάτι και η 50χρονη κόρη της Ελένα Τρουπάνοφ είναι οι δύο Ρωσο- ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν νωρίτερα από τη Χαμάς για χάρη του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δύο όμηροι απήχθησαν από το σπίτι τους στο Kibbutz Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου καθώς περνούσαν το Σάββατο μαζί με τον γιο της Ελένα, Αλεξάντερ και τη φίλη του, που πιστεύεται ότι κρατούνται ακόμα αιχμάλωτοι από τη Χαμάς.

Ο σύζυγος της Ελένα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Η Ελένα ήταν μία από τις τρεις γυναίκες που εμφανίστηκαν σε βίντεο που κυκλοφόρησε η Χαμάς τρεις εβδομάδες μετά την επίθεση όπου ζητούσαν από την ισραιλινή κυβέρνηση να αναλάβει δράση για την απελευθέρωσή τους.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις οι δύο γυναίκες βρίσκονται τώρα στο ισραηλινό έδαφος και συνοδεύονται από ειδικές δυνάμεις και μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet.

«Αφού υποβληθούν σε μια αρχική ιατρική αξιολόγηση της υγείας τους, οι δυνάμεις μας θα τις συνοδεύσουν μέχρι να επανενωθούν με τις οικογένειές τους», λένε οι IDF.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς δείχνει χαοτικές σκηνές από την παράδοσή τους στον Ερυθρό Σταυρό.

Hamas footage showing two hostages being transferred to medical authorities. The crowd praises Hamas during the handover. pic.twitter.com/7VAx4EjJcq — Joe Truzman (@JoeTruzman) November 29, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.