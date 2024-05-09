Για τη συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα» ο Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Όπως ανέφερε ο κ. Σπηλιωτόπουλος έχει «αποστασιοποιηθεί από τη ΝΔ τόσο πολιτικά όσο και ψυχικά» και πρόσθεσε ότι «ο μεσαίος χώρος δε βρίσκεται στη ΝΔ με τη σημερινή της μορφή».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ο μεσαίος χώρος μετακινείται. Δεν κατανέμεται δίκαια και ισομερώς η ανάπτυξη. Ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης διαρκώς φτωχοποιείται και ένα πολύ μικρό κομμάτι έχει πάει προς τα πάνω» ανέφερε ο κ. Σπηλιωτόπουλος.

Όσον αφορά τον κ. Κασσελάκη ο κ. Σπηλιωτόπουλος ανέφερε ότι «πρώτη φορά ένας πολιτικός αρχηγός λειτουργεί αντισυμβατικά και λέει με διαφανή τρόπο ότι αυτή είναι η ζωή μου».

«Δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ο κ. Κασσελάκης λειτουργεί με ένα τρόπο διαυγή και κρυστάλλινο» επισήμανε και υπογράμμισε ότι «η διαφάνεια ξενίζει».

«Ο κ. Κασσελάκης έχει ένα μεγάλο στοίχημα, σταδιακά να εκφράσει όλον τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο» υπογράμμισε ο κ. Σπηλιωτόπουλος.

Σχετικά με την φράση του κ. Κασσελάκη ότι «υπουργοί σκοτώνουν παιδιά» ο κ. Σπηλιωτόπουλος ανέφερε ότι «δεν υπάρχει τοξικότητα» στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και ότι «έχουν παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά».

«Το "σκοτώνει" είναι μια φράση που σε έναν προφορικό λόγο τη λες για την αμέλεια ή και θετικά. Δεν έχετε ακούσει νέα παιδιά να λένε "αυτό το παγωτό σκοτώνει";» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο κ. Κασσελακης βάζει στην πολιτική συζήτηση κάτι που είναι πολιτικό αίτημα, ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται το καθεστώς ατιμωρησίας» εξήγησε ο κ. Σπηλωτόπουλος λέγοντας ότι ο κ. Κασσελακης εννοούσε με τη φράση αυτή τις «αμέλειες που δημιούργησαν την τραγωδία στα Τέμπη».

Τέλος, αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα του Φρέντη Μπελέρη στις ευρωεκλογές λέγοντας ότι αυτή «σηματοδοτεί μια ανάγκη της ΝΔ εντελώς καιροσκοπική να κλείσει τις διαρροές προς την άκρα δεξιά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.