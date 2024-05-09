Πισίνα, υδρομασάζ, προσωπικό εκκλησάκι, γαλλικά χαλιά, πολύχρωμοι πίνακες, εντυπωσιακοί πολυέλαιοι είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το πώς είναι διακοσμημένο το μεγαλοπρεπές παλάτι του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν με τα 16 δωμάτια και το ένα υπόγειο, αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων το οποίο ανακαίνισε πρόσφατα, σύμφωνα με έρευνα της Ομάδας κατά της Διαφθοράς του Ναβάλνι.

Συνδυάζοντας το αρχαίο και το μοντέρνο στυλ, το φανταχτερό κάστρο Gelendzhik με θέα στη Μαύρη Θάλασσα δύσκολα μπορεί να συγκριθεί σε άνεση και πολυτέλεια με κάποιου άλλου ηγέτη.

Ο 71χρονος Πούτιν ενοχλήθηκε όταν ερευνητές δημοσιογράφοι που εργάζονταν με το ίδρυμα κατά της διαφθοράς του Αλεξέι Ναβάλνι (FBK) ανακάλυψαν το φανταχτερό κάστρο πριν από τρία χρόνια. Εν μέσω ενός σκανδάλου σχετικά με την κατάχρηση κρατικών κονδυλίων, το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι ανήκε στον παιδικό φίλο του Πούτιν, Arkady Rotenburg,ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι δημιουργούσε ένα πολυτελές «ξενοδοχείο-διαμέρισμα». Αλλά οι «παπαράτσι» του Πούτιν το είδαν αυτό ως προπέτασμα καπνού και τώρα μια νέα διαρροή φαίνεται να δείχνει πόσο έχει αλλάξει το γούστο του Ρώσου προέδρου μετά από μια μεγάλη ανακαίνιση που πραγματοποίησε.

Η Daily Mail παρουσιάζει φωτογραφίες από το εσωτερικό του ανακαινισμένου παλατιού με πολλές αίθουσες που κάποτε είχαν χλευαστεί, όπως αυτή του pole-dancing που έδειχνε μια σκηνή με έναν στύλο στη μέση και ναργιλέ, το καζίνο, η υδάτινη disco να έχουν αντικατασταθεί.

Οι αίθουσες αυτές έχουν αντικατασταθεί με μια παραδοσιακή εκκλησία που διαθέτει τον δικό της ξύλινο θρόνο για τον Πούτιν, μαζί με ιερές θρησκευτικές εικόνες, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα. Μία από αυτές απεικονίζει τον αγιοποιημένο πρίγκιπα Βλαδίμηρο τον Μέγα -το ίδιο όνομα με τον Πούτιν και ιστορικό του ήρωα - ο οποίος πριν από χίλια και πλέον χρόνια πιστώθηκε την ένωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«Αυτό είναι πιθανώς το μοναδικό δωμάτιο όπου αναφέρεται άμεσα το όνομα του πραγματικού ιδιοκτήτη αυτού του παλατιού», ανέφερε η έρευνα της Ομάδας Ναβάλνι - που συνδέονταν παλαιότερα με τον «δολοφονημένο» ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι - και του ανεξάρτητου ρωσικού πρακτορείου Proekt.

Η προσωπική εκκλησία του Πούτιν βρίσκεται στο επίκεντρο με έναν επιχρυσωμένο βωμό, μαρμάρινο δάπεδο και πλούσια πράσινα σχέδια στους τοίχους που προσφέρουν μια νηφάλια αίσθηση.

Παράλληλα, έχουν εμφανιστεί επικοί πίνακες ιστορικών πολεμικών σκηνών - που δείχνουν μια ηρωική Ρωσία, για παράδειγμα στη μάχη του Μποροντίνο το 1812, όταν ο Ναπολέων υπέστη βαριές απώλειες.

Ένας από αυτούς περιλαμβάνει μέρος ενός εξέχοντος πίνακα του Κρεμλίνου με τίτλο: «Όποιος έρθει σε μας με σπαθί, θα πεθάνει από το σπαθί!».

Η πιο πρόσφατη έρευνα για την ανακαίνιση του παλατιού βασίστηκε σε αποκαλύψεις από έναν εργαζόμενο ο οποίος γλίστρησε από τους φρουρούς της FSB για να κινηματογραφήσει το γιγαντιαίο παλάτι που ξεχείλιζε από πολυτέλεια.

Η έρευνα με πηγές εκ των έσω επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για ξενοδοχείο-διαμέρισμα, όπως αναγράφεται στα χαρτιά, αλλά για «ένα παλάτι που χτίστηκε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Αποκάλυψε επίσης, ότι «η ανοικοδόμηση της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα».

«Οι εργαζόμενοι μεταφέρονταν στην εργασία τους με ναυλωμένα λεωφορεία, αλλά συχνά δεν τους επιτρεπόταν αμέσως η είσοδος στις εγκαταστάσεις. Έφταναν στο σημείο ελέγχου αλλά αναγκάζονταν να περιμένουν για αρκετές ώρες χωρίς φαγητό ή νερό. Στο εσωτερικό, απαγόρευσαν τη χρήση τηλεφώνων».

Οι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών λέγεται ότι παρακολουθούσαν συνεχώς τις εργασίες τους.

Τα ρεπορτάζ της Ομάδας Ναβάλνι και Proekt προσθέτουν: «Λίγο πριν από το τέλος των εργασιών, ένας από τους οικοδόμους περπάτησε γύρω από το σχεδόν ολοκληρωμένο παλάτι».

«Σε αντίθεση με τις αυστηρές απαγορεύσεις, αυτός ο άνδρας κατάφερε και πέρασε ένα τηλέφωνο και… βιντεοσκόπησε τον δεύτερο όροφο, στον οποίο υπάρχουν 11 υπνοδωμάτια, και στη συνέχεια κατέβηκε στον πρώτο - αυτόν όπου παλιά υπήρχαν δωμάτια με στύλο, καζίνο, χώρος τυχερών παιχνιδιών και μια ντισκοτέκ στο νερό».

Αυτά αντικαταστάθηκαν, κατέληξε, ενώ η εκκλησία είχε πάρει τη θέση της στο μεγαλοπρεπές κτίσμα.

Βρήκαν γαλλικά χαλιά που κόστιζαν 87.000 λίρες και πολυελαίους πολλαπλάσιας αξίας.

Το βίντεο έδειξε πώς το κτίριο είχε διαμορφωθεί προς μια εντελώς νέα κατεύθυνση, αντλώντας έμπνευση από την αρχαιότητα και με αναμνήσεις από το αυτοκρατορικό παρελθόν της Ρωσίας.

Σε ένα χώρο που βρίσκεται το καθιστικό, οι γήινες αποχρώσεις έρχονται σε αντίθεση με τα μεγάλα χαλιά με τα παραδοσιακά, πολύχρωμα σχέδια.

Οι πανύψηλοι καθρέφτες έδωσαν επιπλέον βάθος σε ένα μεγάλο δωμάτιο με λευκούς τοίχους με ψηλά ταβάνια.

Ήρωες πολέμου εμφανίζονταν επίσης σε περίοπτη θέση στο προσωπικό παλάτι του Προέδρου, απεικονιζόμενοι σε οβάλ πορτρέτα γύρω από το σπίτι.

Όταν η ομάδα Ναβάλνι αποκάλυψε το παλάτι του Πούτιν

Η ομάδα του Ναβάλνι αποκάλυψε το σκάνδαλο με τη μυστική κατοικία στην κορυφή του βράχου σε μια ταινία του 2021 με τίτλο «Παλάτι για τον Πούτιν». Η ιστορία της μεγαλύτερης δωροδοκίας ».

Σε αυτή, ένας μηχανικός ορυχείων που εργάστηκε στην κατασκευή του παλατιού στην κορυφή του γκρεμού είπε ότι είχε όντως κατασκευαστεί για τον πρόεδρο και «υπάρχει μια ολόκληρη ''μυρμηγκοφωλιά'' στον βράχο κάτω από το σπίτι», συμπεριλαμβανομένου ενός πυρηνικού καταφυγίου.

Ο υπόγειος λαβύρινθος περιλαμβάνει ένα μπαλκόνι με θέα στον βράχο, με θέα στη θάλασσα και ένα τεράστιο κελάρι.

Η κατασκευή του ήταν πιο έξυπνη από το καταφύγιο του Dr No στον Τζέιμς Μποντ, είπε.

Τον Αύγουστο του 2023, ο 69χρονος στρατηγός Gennady Lopyrev, που κάποτε ήταν κοντά στον Πούτιν, ο οποίος ήταν φύλακας των μυστικών για την κατασκευή του παλατιού πέθανε μυστηριωδώς στη φυλακή. Αρρώστησε ξαφνικά - αγκομαχώντας για να αναπνεύσει - και οι γιατροί του είπαν ότι είχε προηγουμένως αδιάγνωστη λευχαιμία. Δημιουργήθηκαν υποψίες ότι δηλητηριάστηκε ακριβώς τη στιγμή που μπορούσε να αποφυλακιστεί υπό όρους.

Ο στρατηγός φυλακίστηκε για δέκα χρόνια το 2017 από στρατιωτικό δικαστήριο κατηγορούμενος για δωροδοκία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών - κατηγορίες που πάντα αρνιόταν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.