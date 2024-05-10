Το όνειρο τρελό είναι πια κοντινό: Ο Θρύλος πάει να σηκώσει το ευρωπαϊκό!

Οι «ερυθρόλευκοι» γονάτισαν και στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Άστον Βίλα, επικρατώντας 2-0 και σε συνδυασμό με το 4-2 του «Βίλα Παρκ», σφράγισαν εισιτήριο για τον τελικό του Conference League, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 και τους ίδιους δέκα από τους έντεκα σε σχέση με το πρώτο ματς παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ήταν ο Τζολάκης, στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος-Κάρμο, ενώ στα άκρα αυτής Ροντινέι και Κίνι, με τον τελευταίο να αποτελεί το νέο πρόσωπο, καθώς Ορτέγκα και Ρίτσαρντς κρίθηκαν ανέτοιμοι. Ιμπόρα, Έσε ήταν τα χαφ, με τον Τσικίνιο πιο μπροστά και τους Φορτούνη-Ποντένσε στα «φτερά», ενώ ο Ελ Κααμπί ξεκίνησε στην κορυφή.

Με 5-4-1 (και 3-4-3 σε κατοχή μπάλας) παρέταξε την Άστον Βίλα ο Έμερι. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Μαρτίνες αυτήν τη φορά, έχοντας αφενός εκτίσει την τιμωρία του, ενώ ξεπέρασε και τον τραυματισμό του. Πάου Τόρες, Κόνσα και Κάρλος η τριάδα στο κέντρο της άμυνας, με τους Κας και Ντίνιε να είναι τα δύο μπακ. ΜακΓκιν, και Λουίς ήταν στα χαφ, με τους Ντιαμπί και Μπέιλι να κινούνται στα άκρα, ενώ Γουότικνς έπαιξε στην κορυφή.

Το ματς

Λένε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Οπότε, οι δύο ομάδες έπρεπε να δείξουν από το ξεκίνημα το πόσο έτοιμες ήταν για τον σκοπό τους. Ο Ολυμπιακός για να προστατέψει την εξαιρετική προίκα με το 4-2 του πρώτου αγώνα και να μην ξεγελαστεί για το επίπεδο δυσκολίας της αποστολής που είχε μπροστά του. Η Άστον Βίλα ήθελε να δείξει ότι τίποτα δεν είχε τελειώσει, αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ, το οποίο θα έβαζε σε διαφορετική βάση τη ρεβάνς από νωρίς.

Οι Πειραιώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 2ο λεπτό, όταν ο Τσικίνιο μπήκε στην περιοχή και σούταρε στην κλειστή γωνία του Μαρτίνες, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι πήραν την μπάλα στα πόδια τους, έκλεισαν στο μισό γήπεδο τους «ερυθρόλευκους», θέλοντας να γίνουν αφεντικά της αναμέτρησης, αλλά δεν μπόρεσαν εύκολα να διασπάσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Η καλύτερή τους στιγμή σε αυτό το διάστημα καταγράφεται στο 5ο λεπτό, με τον Γουότκινς να βρίσκεται επικίνδυνα στην περιοχή και τον Κάρμο να διώχνει σωτήρια.

Η Άστον Βίλα έψαξε και είχε ανάγκη το γρήγορο γκολ, αλλά αυτός που το βρήκε ήταν ο Ολυμπιακός στο 11’, ο οποίος χτύπησε σαν… κόμπρα, όπως και στο πρώτο ματς. Με τον Ελ Κααμπί, όπως και στο Νησί. Ο Ποντένσε συνεργάστηκε ωραία με τον Κίνι που έκανε το overplap και γύρισε από τα αριστερά για τον Μαροκινό φορ, ο οποίος εκτέλεσε τον Μαρτίνες, που απλώθηκε, δίχως να καταφέρει να αποσοβήσει το γκολ.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.