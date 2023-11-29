Λογαριασμός
Ένταλμα σύλληψης σε βάρος 15χρονου που φέρεται ότι σχεδίαζε «τρομοκρατική επίθεση» στη Γερμανία

Η δημόσια τηλεόραση ARD μετέδωσε ότι ο 15χρονος προέτρεψε σε «ιερό πόλεμο» κατά της Δύσης και προανήγγειλε μια τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία για την 1η Δεκεμβρίου, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 15χρονου «με την υποψία ότι σχεδιάζει και προετοιμάζει μια τρομοκρατική επίθεση».

Η εισαγγελία του Ντίσελντορφ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το σχέδιο του εφήβου.

Νωρίτερα, η δημόσια τηλεόραση ARD μετέδωσε ότι ο 15χρονος προέτρεψε σε «ιερό πόλεμο» κατά της Δύσης και προανήγγειλε μια τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία για την 1η Δεκεμβρίου, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

