Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 15χρονου «με την υποψία ότι σχεδιάζει και προετοιμάζει μια τρομοκρατική επίθεση».
Η εισαγγελία του Ντίσελντορφ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το σχέδιο του εφήβου.
Νωρίτερα, η δημόσια τηλεόραση ARD μετέδωσε ότι ο 15χρονος προέτρεψε σε «ιερό πόλεμο» κατά της Δύσης και προανήγγειλε μια τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία για την 1η Δεκεμβρίου, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
