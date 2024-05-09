Απόψε είναι η στιγμή της Ελλάδας και της Μαρίνας Σάττι με το «ZARI», καθώς στις 22:00 ώρα Ελλάδας θα μεταδοθεί ο Β' ημιτελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, από τη σκηνή του Malmö Arena της Σουηδίας.

Η Ελλάδα θα διαγωνισθεί στην 3η θέση διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου.

H ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται πριν από την Ελβετία και το «Europappa», που φιγουράρει ως ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β' ημιτελικό είναι: Μάλτα, Αλβανία, Ελλάδα, Ελβετία, Τσεχία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Αρμενία, Λετονία, Ισπανία, Άγιος Μαρίνος, Γεωργία, Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ολλανδία.

Στον Β' ημιτελικό, από τις «Big Five» εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι: Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι: VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister.

Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Τον Β' ημιτελικό και τον τελικό της Eurovision θα σχολιάσουν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα.

Ο Β' ημιτελικός (9 Μαΐου) και ο τελικός (11 Μαΐου) τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Στα στοιχήματα η Μαρίνα Σάττι παραμένει σε τροχιά δεκάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στην ένατη θέση όσον αφορά τα προγνωστικά, ενώ φιγουράρει στην πρώτη τριάδα όσον αφορά την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Ο μεγάλος τελικός θα γίνει το Σάββατο, 11 Μαΐου.

Στη σκηνή απόψε Παπαρίζου και Σερντάμπ

Άλλα δύο «πρώτα» ονόματα -και μεγάλες νικήτριες της Eurovision- θα κάνουν απόψε εμφάνιση στη σκηνή του β’ ημιτελικού, στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η Ελενα Παπαρίζου, πρώτη και μοναδική νικήτρια για την Ελλάδα το 2005 με το My Number One, και η Τουρκάλα Σερντάμπ Ερενέρ που κατέκτησε το 2003 την πρώτη θέση με το Everyway that I can, αναμένεται να ξεσηκώσουν τους eurofans, όπως έκανε στον πρώτο ημιτελικό η Ελένη Φουρέιρα και ο θρυλικός Τζόνι Λόγκαν.

Δείτε την ιστορική νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005

Πηγή: skai.gr

