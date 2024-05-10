Στα Ανώγεια μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου μεταξύ άλλων ανέδειξε την αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην αγροτική πολιτική μετά και την πρωτοφανή απόφαση να τεθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπό επιτήρηση από την ΕΕ αφού διαπιστώθηκε σοβαρή ανεπάρκεια στις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους.

«Τι λέει ο πολύς κ. Αυγενάκης για τις επιδοτήσεις; "Δεν φταίω εγώ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δύο ώρες, η Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι θέτει υπό εποπτεία τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι είναι ανίκανος να μοιράσει τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις στην Ελλάδα, αλλάζοντας πέντε προέδρους σε τέσσερα χρόνια. Ποιος φταίει λοιπόν μετά από αυτή την απόφαση; Η Ευρώπη που δίνει τα λεφτά ή αυτοί που είναι ανίκανοι να τα μοιράσουν στην Ελλάδα; Κρατήστε το αυτό: Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα της οποίας οργανισμός που μοιράζει ενισχύσεις και επιδοτήσεις, μπήκε σε ευρωπαϊκή εποπτεία, είναι η Ελλάδα με τη σημερινή κυβέρνηση» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τόνισε ακόμη τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής σημειώνοντας ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι η χαμηλότερη στην ευρωζώνη και μεταξύ των 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προτελευταία. «Σε χειρότερη θέση από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία. Δηλαδή σταθήκαμε όρθιοι με κόπους και θυσίες, για να "ανταγωνιζόμαστε" με τη Βουλγαρία σε ποσοστό αγοραστικής δύναμης» ανέφερε.

Για τη μετατροπή σε τζαμί της Μονής της Χώρας ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός την υποβάθμισε ως «αχρείαστης» ενέργειας και υποστήριξε πώς η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ανοίγει τον δρόμο στον Ερντογάν να συνεχίζει να κάνει τα ίδια και χειρότερα. «Η απάντηση θα έπρεπε να είναι η αναβολή της συνάντησης, γιατί έχουμε εθνική αξιοπρέπεια. Φταίει όμως και η Ευρώπη, -για να είμαι δίκαιος-, διότι δεν έκαναν τίποτα μολονότι ο Ερντογάν είχε διακηρύξει από το 2020 τις προθέσεις του», παρατήρησε.

«Πατριώτες δεν είναι αυτοί που λένε πολλά. Δεν είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τα εθνικά θέματα για να διχάζουν τον λαό. Πατριώτες είναι αυτοί που ενώνουν τον λαό για να πετυχαίνει μεγάλους εθνικούς στόχους» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης ενώ έστειλε μήνυμα ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ . «Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Οι ευρωεκλογές πρέπει να παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό, θα νιώθει απειλή η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται με την αντιπολίτευση του lifestyle. Εμείς ασκούμε διαφορετική αντιπολίτευση που χτυπά το χέρι στο τραπέζι με σχέδιο και όχι ευχολόγια. Πάνω απ' όλα όμως θα έχετε κυβερνητική επιλογή προόδου» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.