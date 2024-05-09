Οι Τούρκοι λένε «ευχαριστώ» στον Ερντογάν για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί

Ικανοποίηση υπάρχει σε πολίτες της Τουρκίας για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Μάλιστα, οι Τούρκοι λένε «ευχαριστώ» στον Ερντογάν: «Ο Θεός να έχει καλά τον πρόεδρό μας. Έκανε το ίδιο και με την Αγία Σοφία».

* Η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ A HABER: «Από την πρώτη μέρα θέλαμε να έρθουμε να προσευχηθούμε. Δόξα τον Αλλάχ. Να είναι καλά ο πρόεδρος μας ο Θεός να τον έχει καλά.

Άνοιξε, είμαστε χαρούμενοι. Ο Θεός να έχει καλά τον πρόεδρο μας και να μην μας λείψει ποτέ. Όταν ήταν κλειστός αυτός ο χώρος είχαμε μια θλίψη. Τώρα έχουμε χαρά. Σε λίγο θα προσευχηθούμε. Ο Θεός να έχει καλά όσους πήραν αυτή την απόφαση. Χαρήκαμε όσο χαρήκαμε και για την Αγία Σοφία. Τους ευχαριστούμε».

«Οι αγιογραφίες εντός του χώρου προσευχής στο Καργιιέ τζαμί και όπως βλέπετε καλύφθηκαν με ειδικά καλύμματα που έχουν την όψη μαρμάρου . Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει μια ψηφιδωτή αγιογραφία, σύμφωνα με τους ισλαμικούς κανόνες αυτή η αγιογραφία έπρεπε να καλυφθεί κι έτσι έγινε».

«Είμαστε ακριβώς δίπλα από τον χώρο προσευχής του Καριγιέ τζαμί. Εδώ βλέπουμε τις αγιογραφίες του Χριστιανισμού που είναι της εποχής της ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου. Αυτός ο χώρος έμεινε για τους τουρίστες. Ήρθα μόλις έμαθα πως άνοιξε. Ευχαριστώ όσους εργάζονται για να κερδίσουμε και πάλι τα ιστορικά μας μνημεία».

Στη χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρονται σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Το τζαμί Καριγιέ στην ατζέντα της συνάντησης Ερντογάν - Μητσοτάκη» - «Αντίδραση Μητσοτάκη: Θα εκφράσω την ενόχλησή μου στον Ερντογάν», είναι οι τίτλοι μεγάλων ενημερωτικών μέσων της Τουρκίας.

Προετοιμασίες στην Άγκυρα για την επίσκεψη Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα.

Στόχος είναι να υπάρξουν συμφωνίες για συνεργασίες και η συνέχιση της θετικής ατζέντας.

Νέα δοκιμαστική πτήση για το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος AKINCI

Με πυραύλους έπληξε στόχους στη θάλασσα

«Aς δούμε τις εξελίξεις στην αμυντική βιομηχανία. Το μη επανδρωμένο οπλισμένο αεροσκάφος Akinci, ολοκλήρωσε άλλη μια δοκιμαστική πτήση. Έπληξε με επιτυχία κινούμενους και σταθερούς στόχους στη θάλασσα.

Απογειώθηκε το Αkinci και έπληξε και πάλι τους στόχους. Αυτή τη φορά ολοκλήρωσε με επιτυχία το τεστ που πραγματοποίησε πάνω στη θάλασσα. Με εθνικά ηλεκτροπτικά συστήματα και με οπλικά συστήματα έπληξε όλους τους στόχους. Tο Akinci έπληξε με πλήρη ευστοχία σταθερό στόχο στη θάλασσα με πύραυλο MAM-T από υψόμετρο 30.000 πόδια. και αργότερα έπληξε και ένα κινούμενο μη επανδρωμένο σκάφος. Ενώ ολοκλήρωσε και τις 50.000 ώρες πτήσης».





TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI 🇹🇷



Gökte ✈️ Bayraktar #AKINCI

Denizde ⚓️ Albatros-S İDA



1 x MAM-T 🎯

1 x MAM-L 🎯



ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli ve sabit deniz hedefi atışları tam isabetle vuruldu. ✅



Mobile and fixed naval targets were hit in the bull’s eye by… pic.twitter.com/uCsfhkAZQC — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 7, 2024

Δεύτερη δοκιμαστική πτήση για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN

Πτήση 14 λεπτών. Η Τουρκία έχει στόχο την ένταξή του στην αεροπορία το 2028

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.