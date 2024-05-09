Ο Shaquille O'Neal μοιράστηκε ένα μελαγχολικό μήνυμα στο Instagram μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της πρώην συζύγου του, Shaunie Henderson.

Στο βιβλίο της, η πρώην σύζυγός του αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ήταν ποτέ ερωτευμένη με τον πρώην παίκτη του NBA. Στα απομνημονεύματά της, «UNDEFEATED: Changing the Rules and Winning on My Own Terms», που κυκλοφόρησε στις 7 Μαΐου, η 49χρονη Henderson γράφει: «Κοιτάζοντας πίσω, δεν ξέρω αν ήμουν ποτέ πραγματικά ερωτευμένη», εννοώντας τον Shaquille O'Neal, τον οποίο παντρεύτηκε το 2002.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και τελικά έληξε το 2009, όταν η Henderson υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, το ζευγάρι έπρεπε να αντιμετωπίσει και την απιστία του ο Ο'Νιλ, την οποία παραδέχτηκε στα απομνημονεύματά του το 2011, «Shaq Uncut: My Story».

Η Henderson εξήγησε στα απομνημονεύματά της ότι «ήταν ερωτευμένη με την ιδέα να παντρευτώ τον άνδρα με τον οποίο είχα οικογένεια» και «με την ιδέα να χτίσουμε μια κοινή ζωή» κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Η Henderson και ο O'Neal έχουν τέσσερα παιδιά. Επίσης, είναι και οι δύο γονείς του Myles, από προηγούμενη σχέση της Henderson, ενώ ο O'Neal έχει μια κόρη, την Taahirah, με την πρώην φίλη του Arnetta Yardbourgh.

Η Henderson έγραψε, επίσης, ότι πραγματικά απολάμβανε να περνάει χρόνο με τον O'Neal, αλλά επειδή εκείνος προσπαθούσε να είναι ένας παγκοσμίου φήμης, τριαντάρης πολυεκατομμυριούχος με χιλιάδες γυναίκες να του «ρίχνονται» -την ίδια στιγμή που ήταν σύζυγος και πατέρας- η σχέση τους τελικά διαλύθηκε.

Στις 8 Μαΐου, ο O'Neal δημοσίευσε στο Instagram τη δική του απάντηση, η οποία -ομολογουμένως- φαίνεται ότι άρεσε αρκετά στους θαυμαστές του. «Πίστεψέ με, το καταλαβαίνω… Ούτε εγώ θα ήμουν ερωτευμένος μαζί μου. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Με όλη την αγάπη, Shaq», έγραψε στην ανάρτησή του.





Πηγή: skai.gr

