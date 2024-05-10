Ράφα: Το Ισραήλ λέει πως οι δυνάμεις του έχουν σκοτώσει 50 παλαιστίνιους μαχητές

Τα στρατεύματα του Ισραήλ έχουν σκοτώσει περίπου πενήντα ένοπλους αφότου άρχισαν να διεξάγουν χερσαία επιχείρηση στο ανατολικό τμήμα της Ράφας, στις αρχές της εβδομάδας, ανακοίνωσε το επιτελείο χθες βράδυ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του στρατού του Ισραήλ, έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα 150.000 Παλαιστίνιοι από το ανατολικό τμήμα της Ράφας αφότου άρχισε αυτή που ο ίδιος χαρακτηρίζει «περιορισμένη» επιχείρηση.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης και κατέλαβε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του σημείου διέλευσης των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο — κλείνοντας τη βασική πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Ράφα εντοπίστηκαν δέκα υπόγειες σήραγγες και γίνονται προετοιμασίες για να ανατιναχθούν, πρόσθεσε ο στρατός.

Χθες Πέμπτη τρεις ισραηλινοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν μπήκαν σε σήραγγα παγιδευμένη με εκρηκτικά, ανέφεραν ακόμη οι ένοπλες δυνάμεις. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

