Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία, υποσχέθηκε σε κορυφαία στελέχη εταιρειών της πετρελαϊκής βιομηχανίας να αντιστρέψει τις πολιτικές του προέδρου Τζο Μπάιντεν για το περιβάλλον εάν εκλεγεί εκ νέου τον Νοέμβριο, ανέφερε χθες Πέμπτη η Washington Post.

Αντιδρώντας, η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Δημοκρατικού αντιπάλου του Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο ότι «πουλάει τις σκληρά εργαζόμενες οικογένειες» με αντάλλαγμα «δωρεές στην εκστρατεία του από τους βαρόνους του πετρελαίου».

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η εκστρατεία του κ. Τραμπ ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.

«Ο Τζο Μπάιντεν ελέγχεται από περιβαλλοντικούς εξτρεμιστές που προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή το πιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα για την ενέργεια στην ιστορία και να αναγκάσουν τους Αμερικανούς να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν έχουν τις δυνατότητες να αποκτήσουν», είπε μια εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ.

Ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε ιδίως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, να τερματίσει αμέσως το πάγωμα της κυβέρνησης Μπάιντεν στις άδειες για νέες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).

Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα προκηρύξει νέους μειοδοτικούς διαγωνισμούς προκειμένου να παραχωρηθούν άδειες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων στον Κόλπο του Μεξικού, καθώς και ότι θα προχωρήσει σε άρση των περιορισμών για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων στην Αρκτική και στην Αλάσκα.

Η New York Times αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο τονίζοντας την απαίτηση του κ. Τραμπ οι επικεφαλής των εταιρειών της πετρελαϊκής βιομηχανίας να διαθέσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην εκστρατεία του.

Ανάμεσα στους περίπου είκοσι επικεφαλής και στελέχη εταιρειών βρίσκονταν αντιπρόσωποι των Venture Global, Cheniere Energy, Chevron και Exxon, σύμφωνα με κατάλογο που εξασφάλισε η Washington Post.

Ο Τζο Μπάιντεν κατάφερε να εγκριθεί το 2022 πελώριο σχέδιο χρηματοδότησης για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του αμφισβητεί πως υπάρχει καν η κλιματική αλλαγή κι είχε αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται σαν κακός σε κόμικ, προσφερόμενος να ρευστοποιήσει το μέλλον του πλανήτη με αντάλλαγμα τσεκ 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων», ήταν η αντίδραση της οργάνωσης προστασίας του περιβάλλοντος Evergreen Action.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Αμερική σημείωσε ιστορικές προόδους ως προς την κλιματική αλλαγή, κάτι που μεταφράστηκε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σε καθαρότερο αέρα και νερό σ’ όλη τη χώρα», συμπλήρωσε.

Η ομάδα του κ. Μπάιντεν κατηγόρησε τον κ. Τραμπ πως ενεργεί σαν «μαριονέτα των μεγαλύτερων χρηματοδοτών του».

«Ο Τραμπ δεν αγωνίζεται για αυτό που είναι καλύτερο για τις αμερικανικές οικογένειες, για φθηνότερη ενέργεια ή για το κλίμα μας — το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίσει αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.