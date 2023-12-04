Οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ προελαύνουν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ συνεχίζεται η εκστρατεία για την εξάλειψη της παλαιστινιακής οργάνωσης στο βόρειο τμήμα του θύλακα, δήλωσε ο Τζόναθαν Κόνρικους εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός δεν επιδιώκει να αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να καταφύγουν στην Αίγυπτο αναγνωρίζοντας ωστόσο τη «δύσκολη» κατάσταση.

Δεκάδες άρματα μάχης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εκσκαφείς του Ισραήλ εισήλθαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο ύψος της Χαν Γιούνις, δήλωσαν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες στο AFP. Ο 59χρονος Αμίν Αμπού Χόλα δήλωσε ότι τα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα έχουν πλέον εισέλθει «σε βάθος δύο χιλιομέτρων» στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στο χωριό αλ Καράρα, βορειοανατολικά της Χαν Γιούνις.

«Τα άρματα μάχης βρίσκονται πλέον στον δρόμο Σαλαχεντίν», που εκτείνεται από τη βόρεια ως τη νότια Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε από την πλευρά του ο 34χρονος Μοάζ Μοχάμεντ.

«Δεν έχουμε νικήσει στρατιωτικά εντελώς τη Χαμάς»

«Δεν τους έχουμε νικήσει στρατιωτικά εντελώς στον βορρά, αλλά έχουμε σημειώσει καλές προόδους», δήλωσε ο Τζόναθαν Κόνρικους στο CNN.

«Είχαμε δηλώσει εξ αρχής στους Ισραηλινούς αμάχους και σε όποιον ακούει στον κόσμο ότι (η μάχη κατά της Χαμάς) δυστυχώς θα πάρει χρόνο», επεσήμανε.

«Είναι μια δύσκολη επιχείρηση σε ένα δύσκολο πεδίο όπου μαχόμαστε εναντίον ενός πολύ αφοσιωμένου στρατού που δεν ενδιαφέρεται για τη θυσία αμάχων (προκειμένου να πετύχει) τον στρατιωτικό του σκοπό», κατήγγειλε ο Κόρνικους.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων απέρριψε τις κατηγορίες οργανώσεων αρωγής ότι ο στρατός δεν έδωσε στους εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που έχουν καταφύγει στο νότιο τμήμα της αποκλεισμένης Λωρίδας της Γάζας αρκετό χρόνο για να μεταβούν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να γλιτώσουν από τις επεκτεινόμενες επιθέσεις.

Γίνονται τα πάντα για να προστατευθούν οι άμαχοι, τόνισε. «Αν η Χαμάς μετακινούνταν εκτός των αστικών περιοχών και μας πολεμούσε εκεί, τότε φυσικά δεν θα επηρεαζόταν ο άμαχος πληθυσμός. Αλλά η Χαμάς δεν το έχει κάνει αυτό», δήλωσε ο Κόνρικους, κατηγορώντας για μία ακόμη φορά την παλαιστινιακή οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Παράλληλα, ο Τζόναθαν Κόνρικους υποστήριξε πως «δεν επιδιώκουμε να απομακρύνουμε τους ανθρώπους εκεί κάτω».

«Η Αίγυπτος ήταν απολύτως ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το θέμα: δεν το επιθυμεί», πρόσθεσε. «Δεν επιδιώκουμε να εκτοπίσουμε τον πληθυσμό μόνιμα», υπογράμμισε.

«Ζητήσαμε από τους αμάχους να απομακρυνθούν από το πεδίο της μάχης και ορίσαμε συγκεκριμένη ανθρωπιστική ζώνη στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας», εξήγησε ο ίδιος αναφερόμενος στην παράκτια περιοχή αλ Μαουάσι.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χώρος και η πρόσβαση είναι περιορισμένα και γι’ αυτό τον λόγο είναι κρίσιμο να λάβουμε τη στήριξη διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων προκειμένου να συνδράμουν στη δημιουργία υποδομών στην περιοχή αλ Μαουάσι», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος της Unicef Τζέιμς Έλντερ έχει επικρίνει έντονα το Ισραήλ για τις επιθέσεις του, κάνοντας λόγο για «λουτρό αίματος» στη νότια Γάζα, όπου έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έπειτα από προτροπή των ισραηλινών δυνάμεων, προκειμένου να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις στον βορρά.

Ο Έλντερ, μιλώντας επίσης στο CNN, πρόσθεσε ότι «ασφαλείς ζώνες» που ανακοινώνει ο ισραηλινός στρατός για τους Παλαιστίνιους αμάχους «είναι ένα ψευδές αφήγημα και είναι ένα επικίνδυνο αφήγημα. Οι άνθρωποι δεν διαθέτουν μέσα μεταφοράς. Δεν γνωρίζουν πού πρέπει να πάνε. Πρόκειται για περιοχές στην έρημο. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν τρόφιμα, δεν έχουν προστασία σε αυτά τα μέρη».

IDF: Πλήγματα σε 200 στόχους της Χαμάς

Πλήγματα κατά περίπου 200 στόχων της Χαμάς στη Γάζα, πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός υποστηρίζει ότι η Ταξιαρχία του Νεγκέβ κατέστρεψε την «υποδομή» της Χαμάς μέσα σε ένα σχολείο στη Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από δυνάμεις της Χαμάς για να επιτεθούν στα στρατεύματα.

Μέσα στο σχολικό συγκρότημα, οι στρατιώτες βρήκαν δύο εισόδους σήραγγας, συμπεριλαμβανομένης μιας που ήταν παγιδευμένη με εκρηκτικά και άλλα όπλα.

Οι επίγειες δυνάμεις κατεύθυναν επίσης αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων εναντίον αυτοκινήτων που μετέφεραν πυραύλους και όλμους για στελέχη της Χαμάς, μια θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, μια ομάδα με στελέχη της Χαμάς και μια κοντινή αποθήκη όπλων.

Το Ισραηλινό Ναυτικό πραγματοποίησε επίσης επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας θέσεις παρατήρησης της Χαμάς και άλλες υποδομές κατά μήκος των ακτών της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Επιπλέον, τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από βλήματα όλμων που εκτοξεύτηκαν από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους IDF.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εντοπίστηκαν πολλές εκτοξεύσεις όλμων από τον Λίβανο προς θέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Shtula. Ως αποτέλεσμα, τρεις στρατιώτες του IDF τραυματίστηκαν ελαφρά και αποσύρθηκαν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

