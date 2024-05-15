Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 13 ετών, υπερβαίνοντας τις 1.490 μονάδες και "βλέπει" πλέον τα επίπεδα των 1.500 μονάδων.

Η αγορά ανέκαμψε δυναμικά, μετά από δύο ήπιες πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 0,83%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσν οι μετοχές της Εθνικής, της Τιτάν και της Jumbo.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.493,65 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2011 (1.531,04 μονάδες).

Από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη 15,51%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 135,503 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.239.831 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+4,17%), της Τιτάν (+3,16%), της Jumbo (+2,87%), της Elvalhalcor (+2,48%), της ΔΕΗ (+2,46%) και της Viohalco (+2,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-0,84%), της Ελλάκτωρ (-0,74%) και της Autohellas (-0,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.532.269 και 4.057.865 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 23,46 εκατ. ευρώ και η Epsilon Net με 18,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 75 μετοχές, 37 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) +23,60% και Λεβεντέρης(κ) +9,15%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Sato -9,57% και Doppler -9,43%

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,000 +3,16%

ALPHA BANK: 1,6405 +1,77%

AEGEAN AIRLINES: 13,3000 -0,37%

VIOHALCO: 6,0700 +2,02%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6400 +1,46%

ΔΕΗ: 11,6800 +2,46%

COCA COLA HBC:32,2000 +1,32%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6800 -0,74%

ΕΛΠΕ: 8,8100 +1,61%

ELVALHALCOR: 2,0250 +2,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,5000 +4,17%

ΕΥΔΑΠ: 5,9900 +0,50%

EUROBANK: 1,0570 +1,63%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,9000 -0,84%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 +1,29%

MOTOR OIL: 27,8400 +1,02%

JUMBO: 28,0000 +2,87%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,3400 +0,37%

ΟΛΠ:25,4000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,5400 +0,26%

ΟΤΕ: 14,1000 +0,64%

AUTOHELLAS:12,7800 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8840 -0,10%11,4000 +0,35%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,3000 +1,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.