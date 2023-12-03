Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν με αμείωτη ένταση την Λωρίδα της Γάζας- ακόμα και τη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο - μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες εκκλήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους αμάχους.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ΗΠΑ, ενώ ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έκρινε ότι το Ισραήλ έχει «ηθική ευθύνη» να προστατεύσει τους αμάχους.

Τα σχόλια των υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων που έγιναν χθες ενισχύουν την πίεση από την Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ να είναι «πιο προσεκτικό» καθώς στρέφει την προσοχή του στην στρατιωτική επιχείρηση νοτιότερα, στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Με τις νέες εχθροπραξίες να βρίσκονται ήδη στην τρίτη ημέρα τους, οι κάτοικοι φοβούνται ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις του πυροβολικού είναι απλά προοίμιο για μια ισραηλινή χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Την ίδια ώρα, οι εμπόλεμες πλευρές δεν δείχνουν καμία ένδειξη ότι κινούνται στην κατεύθυνση της αναβίωσης της ανακωχής που κατέρρευσε την Παρασκευή.

Βομβαρδισμοί σε μέρη που το Ισραήλ υποδεικνύει στους αμάχους για εκκένωση

Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ ζητώντας από τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να εγκαταλείψουν άμεσα τουλάχιστον πέντε περιοχές εντός και γύρω από τη Χαν Γιούνες.

Ωτσόσο, αεροσκάφη κατέστρεψαν αρκετά σπίτια στην πόλη Αλ Καράρα κοντά στη Χαν Γιούνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, μεταξύ και παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους των παλαιστινιακών υγειονομικών αρχών.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF Αβιχάι Αντράι έδωσε οδηγίες στους αμάχους να μετακινηθούν στα «γνωστά καταφύγια για εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους», δυτικά της πόλης, καθώς και νοτιότερα προς τη Ράφα και ανήρτησε χάρτη με τις περιοχές αυτές.

Ωστόσο αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών και άνθρωποι στη Γάζα και λένε ότι είναι δύσκολο να τηρηθούν σε πραγματικό χρόνο οι ισραηλινές εντολές για εκκένωση λόγω της κακής σύνδεσης στο διαδίκτυο και των διακοπών στην ηλεκτροδότηση εν μέσω επίθεσης από τον ισραηλινό στρατό.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών, επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε σπίτι ανατολικά της πόλης της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Στόχος επιθέσεων οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Οχθης

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε δύο χωριά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αργά χθες, σκοτώνοντας έναν άνδρα και πυρπολώντας ένα αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσαν οι Παλαιστινιακές αρχές.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία ασθενοφόρων δήλωσε ότι ένας 38χρονος στην πόλη Καραουάτ Μπανί Χασάν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, πυροβολήθηκε στο στήθος και κατέληξε ενώ κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με εποίκους και Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στρατιώτες έφθασαν στο σημείο και χρησιμοποίησαν μέσα για τη διάλυση πλήθους καθώς και πραγματικά πυρά για να τερματιστεί η διαμάχη μεταξύ κατοίκων και εποίκων. Ανέφερε ότι οι Παλαιστίνιοι έριξαν πυροτεχνήματα και ότι τραυματίστηκαν ένας Ισραηλινός και τέσσερις Παλαιστίνιοι. Σύμφωνα με τον στρατό, το περιστατικό τελεί υπό έρευνα, την οποία έχει αναλάβει η αστυνομία.

Σε άλλο περιστατικό, ο Γουατζίχ Αλ-Κατ, επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου στο χωριό Μάνταμα κοντά στην πόλη Ναμπλούς, δήλωσε ότι ομάδα περίπου 15 εποίκων πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και έσπασαν με πέτρες τα τζάμια ενός σπιτιού. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για το περιστατικό αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

