Στις 17 και 18 Ιουνίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων (16/6/201818) από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, το «Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα» και το «Ίδρυμα Ζόραν Ζάεφ» συνδιοργανώνουν στην Αθήνα, Διεθνή Διάσκεψη για την "Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών και θα περιλαμβάνει 8 πάνελ συζήτησης.

Ειδικότερα, δύο θεματικές για τα Βαλκάνια και δύο για τις περιφερειακές εξελίξεις και τον ρόλο των διεθνών οργανισμών για την προώθηση της ειρήνης.

Μία θεματική θα αφορά την κλιματική κρίση και την πράσινη ατζέντα, μία τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία και δύο θα αφορούν το μέλλον της Ευρώπης και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς.

Θα συμμετάσχουν προσωπικότητες από τον διεθνή, τον ευρωπαϊκό, τον Βαλκανικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή, Πρωθυπουργοί, πρώην Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί και Υπουργοί, Ευρωπαίοι Επίτροποι, ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι επιστήμονες, Διευθυντές Ινστιτούτων κ.α.

Φιλοδοξία των δυο συνδιοργανωτών είναι η «Διεθνής Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» να λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση, κάθε Ιούνιο, στην επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης των Πρεσπών και να αποτελεί μια σταθερή πρωτοβουλία για τη διαρκή υποστήριξη και την εφαρμογή της Συνθήκης, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης απέναντι στον εθνικισμό που τόσο επικίνδυνος έχει αποδειχτεί στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.



Στο πλαίσιο της Διάσκεψης θα απονέμεται κάθε χρόνο ένα βραβείο Ειρήνης, το «Βραβείο των Πρεσπών», σε μια προσωπικότητα για τη προσφορά της στην Ειρήνη.

Το πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί φέτος στον Ειδικό απεσταλμένο του ΓΓ του ΟΗΕ Matthew Nimetz, για την πολύχρονη προσφορά του στην ειρήνη.

