Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τοποθετήθηκε για την επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

«Καταδικάζω σθεναρά αυτήν τη βδελυρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πιο πολύτιμο κοινό μας αγαθό. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο «Χ».

Η πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος φέρεται ότι τραυματίστηκε από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

«Είμαι σοκαρισμένη. Εύχομαι στον Ρόμπερτ Φίτσο πολλή δύναμη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ώστε να αναρρώσει από αυτήν την επίθεση», ανέφερε η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας στην ανακοίνωσή της.

«Σοκαριστική» χαρακτήρισαν την είδηση για τον πυροβολισμό που δέχτηκε ο Φίτσο ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στον τραυματία. «Σοκαρισμένος» δήλωσε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν για την επίθεση στον «φίλο του», όπως αποκάλεσε τον Φίτσο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσιολάκου, δήλωσε, επίσης, «βαθύτατα συγκλονισμένος» από την είδηση και τόνισε ότι οι δράστες θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «είναι σοκαρισμένος» από την επίθεση και τόνισε ότι η βία δεν έχει θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

"Σοκαρισμένοι" από την αποτρόπαια και βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, δηλώνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο, μετά από την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», έγραψε στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Από την πλευρά της, η Ρ. Μέτσολα δήλωσε: «Είμαι σοκαρισμένη από την αποτρόπαια επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο στην Χάντλοβα. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάζω αυτή τη βίαιη επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του και με την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε γραπτή ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, υπογραμμίζει ότι "με τη σκέψη της είναι κοντά στον Ρόμπερτ Φίτσο, στην οικογένειά του και στον φίλο λαό της Σλοβακίας".

"Επιθυμώ, και εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, να εκφράσω την απερίφραστη καταδίκη κάθε μορφής βίας και κάθε επίθεσης στις βασικές αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας", πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.