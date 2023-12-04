Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν παραδέχτηκε σήμερα ότι υπήρξε «προφανώς αποτυχία» στην «ψυχιατρική» παρακολούθηση του δράστη της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι κοντά στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι το βράδυ του Σαββάτου.

«Υπήρχε ξεκάθαρα ανεπάρκεια στην ψυχιατρική του παρακολούθηση, οι γιατροί θεώρησαν πολλές φορές ότι πήγαινε καλύτερα», δήλωσε ο υπουργός στο κανάλι BFMTV.

Ο δράστης, Αρμάν Ρατζαμπούρ-Μιγιαντοάμπ, ένας 26χρονος Γαλλοϊρανός, ήταν ήδη γνωστός στις γαλλικές αρχές και είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Συνελήφθη μετά την επίθεση που άφησε έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Ο ισλαμιστής εξτρεμιστής που σκότωσε έναν νεαρό Γερμανοφιλιπινέζο τουρίστα και τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους είχε ορκιστεί πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο, πριν περάσει στη δράση.

Έχοντας φάκελο στις αρχές για ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, καταδικάστηκε το 2018 σε πέντε χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας στην επιχειρηματική συνοικία Λα Ντεφάνς, δυτικά του Παρισιού.

Ο δράστης, που φώναξε "Αλάχου Άκμπαρ" (Ο Θεός είναι Ύψιστος) τη στιγμή της επίθεσης, ήταν καταγεγραμμένος ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής και είχε δοθεί εντολή στις αρχές για θεραπεία του που περιελάμβανε αυστηρή ψυχιατρική παρακολούθηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

