Έφοδος της αστυνομίας στη Νομική Σχολή μετά την άρνηση των καταληψιών να την εκκενώσουν - 27 προσαγωγές

Είχε δοθεί χρονικό περιθώριο στην ομάδα ατόμων που βρίσκεται στους χώρους της Νομικής να λήξει την κατάληψη, αλλά αρνήθηκαν

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τη διάλυση κατάληψης στη Νομική Σχολή Αθηνών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με την παρουσία εισαγγελέα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο τόσο από την κεντρική (Σόλωνος) όσο και την πλαϊνή είσοδο (Σίνα) και προχώρησαν σε 27 προσαγωγές (15 άνδρες και 12 γυναίκες).

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν δώσει χρονικό περιθώριο στην ομάδα ατόμων που βρίσκεται στους χώρους της Σχολής να εκκενώσουν την κατάληψη, αλλά οι καταληψίες αρνήθηκαν να φύγουν από το κτίριο. 

Το κτίριο τελούσε υπό κατάληψη από το βράδυ της Δευτέρας ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

