Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τη διάλυση κατάληψης στη Νομική Σχολή Αθηνών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με την παρουσία εισαγγελέα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο τόσο από την κεντρική (Σόλωνος) όσο και την πλαϊνή είσοδο (Σίνα) και προχώρησαν σε 27 προσαγωγές (15 άνδρες και 12 γυναίκες).

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν δώσει χρονικό περιθώριο στην ομάδα ατόμων που βρίσκεται στους χώρους της Σχολής να εκκενώσουν την κατάληψη, αλλά οι καταληψίες αρνήθηκαν να φύγουν από το κτίριο.

Το κτίριο τελούσε υπό κατάληψη από το βράδυ της Δευτέρας ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Η αστυνομία με τροχό επιχειρεί να εισβάλει στην Νομική Αθηνών που είναι σε κατάληψη υπέρ της Παλαιστίνης. Να τους σταματήσουμε! Όλοι και όλες εκεί! #antireport #Παλαιστινη #Ισραηλ pic.twitter.com/KNXEF506g2 — Αναμέτρηση (@anametrisi) May 14, 2024

Κατάληψη στη Νομική Αθηνών.



Σε ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.



Ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία.



Μέχρι τη Λευτεριά. 🍉



🎥 @antifaskousa pic.twitter.com/g44YZaL4us — 2020mag.gr (@20_20_mag) May 13, 2024

