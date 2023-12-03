Ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Γάζα – Για 700 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο μιλούν οι Παλαιστίνιοι

Ραγδαία είναι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Γάζα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, με τους Παλαιστίνιους να μιλούν στο Al Jazeera για 700 νεκρούς από τις τελευταίες επιχειρήσεις μόνο το τελευταίο 24ωρο. Ο αριθμός των νεκρών λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στο θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου έχει αυξηθεί σε 15.523, με 41.316 τραυματίες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Ο επικεφαλής του ΔΠΔ δεσμεύτηκε για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

Oι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν με αμείωτη ένταση την Λωρίδα της Γάζας- ακόμα και τη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με εντεινόμενες εκκλήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους αμάχους.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ ζήτησε την εκκένωση περιοχών του Χαν Γιούνις στο νότο, μέσα από συγκεκριμένες ασφαλείς περιοχές, οι οποίες αποτυπώνονται σε χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα. Bίντεο δείχνει τις συνέπειες στο Χαν Γιουνίς μετά από σφοδρό σφυροκόπημα.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έκρινε ότι το Ισραήλ έχει «ηθική ευθύνη» να προστατεύσει τους αμάχους.

Τα σχόλια των υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων που έγιναν χθες ενισχύουν την πίεση από την Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ να είναι «πιο προσεκτικό» καθώς στρέφει την προσοχή του στην στρατιωτική επιχείρηση νοτιότερα, στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Με τις νέες εχθροπραξίες να βρίσκονται ήδη στην τρίτη ημέρα τους, οι κάτοικοι φοβούνται ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις του πυροβολικού είναι απλά προοίμιο για μια ισραηλινή χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Την ίδια ώρα, οι εμπόλεμες πλευρές δεν δείχνουν καμία ένδειξη ότι κινούνται στην κατεύθυνση της αναβίωσης της ανακωχής που κατέρρευσε την Παρασκευή.

Βομβαρδισμοί σε μέρη που το Ισραήλ υποδεικνύει στους αμάχους για εκκένωση

Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ ζητώντας από τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να εγκαταλείψουν άμεσα τουλάχιστον πέντε περιοχές εντός και γύρω από τη Χαν Γιούνες.

Ωτσόσο, αεροσκάφη κατέστρεψαν αρκετά σπίτια στην πόλη Αλ Καράρα κοντά στη Χαν Γιούνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, μεταξύ και παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους των παλαιστινιακών υγειονομικών αρχών.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF Αβιχάι Αντράι έδωσε οδηγίες στους αμάχους να μετακινηθούν στα «γνωστά καταφύγια για εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους», δυτικά της πόλης, καθώς και νοτιότερα προς τη Ράφα και ανήρτησε χάρτη με τις περιοχές αυτές.

Ωστόσο αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών και άνθρωποι στη Γάζα και λένε ότι είναι δύσκολο να τηρηθούν σε πραγματικό χρόνο οι ισραηλινές εντολές για εκκένωση λόγω της κακής σύνδεσης στο διαδίκτυο και των διακοπών στην ηλεκτροδότηση εν μέσω επίθεσης από τον ισραηλινό στρατό.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών, επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε σπίτι ανατολικά της πόλης της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Στόχος επιθέσεων οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Οχθης

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε δύο χωριά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αργά χθες, σκοτώνοντας έναν άνδρα και πυρπολώντας ένα αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσαν οι Παλαιστινιακές αρχές.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία ασθενοφόρων δήλωσε ότι ένας 38χρονος στην πόλη Καραουάτ Μπανί Χασάν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, πυροβολήθηκε στο στήθος και κατέληξε ενώ κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με εποίκους και Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στρατιώτες έφθασαν στο σημείο και χρησιμοποίησαν μέσα για τη διάλυση πλήθους καθώς και πραγματικά πυρά για να τερματιστεί η διαμάχη μεταξύ κατοίκων και εποίκων. Ανέφερε ότι οι Παλαιστίνιοι έριξαν πυροτεχνήματα και ότι τραυματίστηκαν ένας Ισραηλινός και τέσσερις Παλαιστίνιοι. Σύμφωνα με τον στρατό, το περιστατικό τελεί υπό έρευνα, την οποία έχει αναλάβει η αστυνομία.

Σε άλλο περιστατικό, ο Γουατζίχ Αλ-Κατ, επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου στο χωριό Μάνταμα κοντά στην πόλη Ναμπλούς, δήλωσε ότι ομάδα περίπου 15 εποίκων πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και έσπασαν με πέτρες τα τζάμια ενός σπιτιού. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για το περιστατικό αυτό.

Κλιμάκια του ΔΠΔ δεν μπόρεσε να εισέλθουν στη Γάζα

Από πλευράς του, ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεσμεύθηκε να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση φερόμενων εγκλημάτων πολέμου, ολοκληρώνοντας μια επίσκεψη στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη.



Ο Καρίμ Καν (φωτό) διευκρίνισε ότι η επίσκεψή του «δεν είναι διερευνητικής φύσης», αλλά ανέφερε ότι μπόρεσε να μιλήσει με θύματα και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης. «Το γραφείο μου θα εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές του για να προωθήσει τις έρευνές του σε σχέση με αυτήν την κατάσταση».



«Οι αξιόπιστες καταγγελίες για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έγκαιρης, ανεξάρτητης εξέτασης και έρευνας», επισήμανε.



Αλλά τα κλιμάκια του ΔΠΔ δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στη Γάζα ή να διερευνήσουν το Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μέλος του Δικαστηρίου.



Ο Καν λέει ότι έγινε μάρτυρας «προμελετημένης σκληρότητας» στις τοποθεσίες που δέχθηκαν επίθεση από τη Χαμάς. Αυτές οι επιθέσεις «αντιπροσωπεύουν μερικά από τα πιο σοβαρά διεθνή εγκλήματα που συγκλονίζουν τη συνείδηση της ανθρωπότητας, εγκλήματα για τα οποία το ΔΠΔ ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Σημείωσε επίσης ότι «ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ απαντά σε αυτές τις επιθέσεις υπόκειται σε σαφείς νομικές παραμέτρους που διέπουν τις ένοπλες συγκρούσεις».



Διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις και ομάδες έχουν στείλει ανοιχτή επιστολή προς τον γενικό εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ζητώντας τη δίωξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, για εγκλήματα γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή η αναφορά συνοδεύεται από μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών με το σύνθημα: ο πόλεμος δεν είναι ο δρόμος για την ειρήνη.

Περισσότεροι από 600 ξένοι υπήκοοι και Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα αναμένεται να λάβουν άδεια για να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας για την Αίγυπτο μέχρι το τέλος της ημέρας.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.