Στον εντοπισμό και την κατάσχεση σημαντικής ποσότητας λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του Τελωνείου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί αξιοποιώντας δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, προχώρησαν σε στοχευμένο φυσικό έλεγχο σε 186 χαρτοκιβώτια, που εντόπισαν σε αποθήκη του αερολιμένα. Το φορτίο είχε προέλευση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα χαρτοκιβώτια περιείχαν συνολικά 14.700 κούτες λαθραίων τσιγάρων που αντιστοιχούν σε 600.000 ευρώ αναλογούντες δασμούς και φόρους. Τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τον εντοπισμό του παραλήπτη των χαρτοκιβωτίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

