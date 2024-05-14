Ένας Αυστραλός γιατρός, ο οποίος εφάρμοσε τη δική του πρωτοποριακή έρευνα για το μελάνωμα στον εαυτό του για να αντιμετωπίσει τον ανίατο καρκίνο του εγκεφάλου στον οποίο διαγνώστηκε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, παραμένει μέχρι στιγμής απαλλαγμένος από καρκίνο.



Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ Ρίτσαρντ Σκόλιερ δήλωσε ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος» αφού τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν ότι δεν υπήρχε ακόμη σημάδι υποτροπής του γλοιοβλαστώματος του.



Σε ανάρτησή του στο X, ο καθηγητής Σκόλιερ, ο οποίος μαζί με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Τζορτζίνα Λονγκ, ανακηρύχθηκαν Αυστραλιανοί της Χρονιάς, είπε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος!!!!!»



«Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα που με φροντίζει τόσο καλά, ειδικά τη γυναίκα μου Κέιτι και την υπέροχη οικογένεια!» είπε ο Σκόλιερ, που αποφάσισε να κάνει πειραματόζωο τον ίδιο του τον εαυτό, και μέχρι στιγμής δικαιώνεται.



Ο καθηγητής, του οποίου η θεραπεία για το μελάνωμα πιστώνεται ότι έσωσε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, διαγνώστηκε τον περασμένο Ιούνιο με όγκο μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη στην Πολωνία.

Έγινε ο πρώτος ασθενής με καρκίνο του εγκεφάλου στον κόσμο που έκανε συνδυαστική ανοσοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση, καθώς χρησιμοποίησε τα θεμέλια της εργασίας του για το μελάνωμα που άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων για να σώσει τη δική του ζωή.



Ο Αυστραλός καθηγητής ελπίζει τώρα ότι ο όγκος δεν θα επιστρέψει, καθώς, όπως αναφέρει, ο διάμεσος χρόνος για την επανεμφάνιση του όγκου τετάρτου βαθμού που είχε στον εγκέφαλο είναι έξι μήνες.



«Αναλαμβάνοντας μια πειραματική θεραπεία με κίνδυνο να συντομεύσει τη ζωή του, έχει προχωρήσει στην κατανόηση του καρκίνου του εγκεφάλου ωφελώντας τους μελλοντικούς ασθενείς», δήλωσε το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ ανακοινώνοντας το βραβείο Αυστραλών της Χρονιάς για τους καθηγητές Σκόλιερ και Λονγκ.

Οι καθηγητές, οι οποίοι είναι επίσης συν-ιατρικοί διευθυντές του Ινστιτούτου Μελανώματος της Αυστραλίας, έκαναν την ασθένεια ιάσιμη χάρη στην ανοσοθεραπευτική τους προσέγγιση, η οποία ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς.



Μιλώντας στο Sky News τον Φεβρουάριο, ο καθηγητής Σκόλιερ διευκρίνισε ότι «ο κίνδυνος σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών σε αυτά τα είδη φαρμάκων είναι αρκετά υψηλός, αλλά μέχρι στιγμής δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος και ελπίζω να μείνει έτσι για λίγο ακόμα».



Η καθηγήτρια Λονγκ πρόσθεσε: «Έχουμε δείξει ότι... μπορείς να ενεργοποιήσεις το ανοσοποιητικό σύστημα και να το κάνεις πολύ καλά, και αυτό είναι τώρα ένα θεμελιώδες πρώτο βήμα για να αλλάξουμε το πεδίο και τον τρόπο με τον οποίο διερευνώνται τα φάρμακα στον καρκίνο του εγκεφάλου».

