Ινδία: Κλείνουν σχολεία και γραφεία, πτήσεις ακυρώνονται περιμένοντας τον σφοδρό κυκλώνα Μιτσάουνγκ

Οι αρχές στη νότια Ινδία έδωσαν εντολή να κλείσουν σχολεία και γραφεία, να σταματήσουν οι πτήσεις και να εκκενωθούν παράκτιες περιοχές σήμερα ενόψει της αναμενόμενης άφιξης σφοδρού κυκλώνα με καταρρακτώδεις βροχές τις επόμενες 24 ώρες.

Ο κυκλώνας Μιτσάουνγκ αναμένεται να φτάσει στην ακτή του νότιου ινδικού κρατιδίου Άντρα Πραντές αύριο, Τρίτη, το πρωί, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με σταθερούς ανέμους ταχύτητας 90-100 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές 110 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι αρχές του Άντρα Πραντές και του γειτονικού Ταμίλ Ναντού βρίσκονται σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για την πρόκληση ζημιών, απομακρύνοντας χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στις παράκτιες περιοχές, δήλωσαν αξιωματούχοι και στα δύο κρατίδια, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τους αλιείς να μην βγουν στη θάλασσα.

Τα μέσα ενημέρωσης έδειξαν πλάνα από αυτοκίνητα που πλέουν στα νερά που έχουν πλημμυρίσει δρόμους της Τσενάι, πόλης σχεδόν 7 εκατομμυρίων κατοίκων και πρωτεύουσας του Ταμίλ Ναντού, καθώς πέφτει καταρρακτώδης βροχή. Ορισμένες περιοχές της πόλης έχουν βυθιστεί στα νερά που φτάνουν ως το γόνατο και υπάρχουν διακοπές ρεύματος από σήμερα το πρωί, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Οι αρχές έδωσαν εντολή να μην γίνουν σήμερα πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τσενάι, επικαλούμενες «σοβαρές καιρικές συνθήκες».

Το υπουργείο Βιομηχανίας του Ταμίλ Ναντού, που αποτελεί κατασκευαστικό κόμβο και φιλοξενεί μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ηλεκτρονικών και αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai και της παρόχου Foxconn της Apple, ανακοίνωσε ότι μόνον "εταιρείες τροφοδοσίας βασικών ειδών" θα λειτουργήσουν προς το παρόν.

Τα σχολεία, τα κολλέγια, τα γραφεία και οι τράπεζες θα είναι κλειστές σήμερα και αύριο, Τρίτη, σε τουλάχιστον τέσσερις περιοχές του Ταμίλ Ναντού λόγω των καιρικών συνθηκών, αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση.

Σε τμήματα του Άντρα Πραντές είναι πιθανόν να πέσει βροχή άνω των 200 χιλιοστών τις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας.

Στο Άντρα Πραντές, οι αρχές απομάκρυναν σχεδόν 7.000 ανθρώπους από τις εστίες τους σε 8 παράκτιες περιοχές και ετοιμάζονται να απομακρύνουν συνολικά 28.000, ανάλογα με την πορεία που θα ακολουθήσει ο κυκλώνας και την σφοδρότητά του, διευκρίνισε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων του κρατιδίου.

Στο Ταμίλ Ναντού οι αρχές κήρυξαν δημόσια αργία σε τέσσερις παράκτιες περιοχές και ζήτησαν από τον κόσμο να μην βγαίνει από τα σπίτια του εκτός αν είναι απαραίτητο.

