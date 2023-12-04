Πλήγματα κατά περίπου 200 στόχων της Χαμάς στη Γάζα, πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός υποστηρίζει ότι η Ταξιαρχία του Νεγκέβ κατέστρεψε την «υποδομή» της Χαμάς μέσα σε ένα σχολείο στη Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από δυνάμεις της Χαμάς για να επιτεθούν στα στρατεύματα.

Μέσα στο σχολικό συγκρότημα, οι στρατιώτες βρήκαν δύο εισόδους σήραγγας, συμπεριλαμβανομένης μιας που ήταν παγιδευμένη με εκρηκτικά και άλλα όπλα.

Οι επίγειες δυνάμεις κατεύθυναν επίσης αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων εναντίον αυτοκινήτων που μετέφεραν πυραύλους και όλμους για στελέχη της Χαμάς, μια θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, μια ομάδα με στελέχη της Χαμάς και μια κοντινή αποθήκη όπλων.

Το Ισραηλινό Ναυτικό πραγματοποίησε επίσης επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας θέσεις παρατήρησης της Χαμάς και άλλες υποδομές κατά μήκος των ακτών της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Επιπλέον, τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από βλήματα όλμων που εκτοξεύτηκαν από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους IDF.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εντοπίστηκαν πολλές εκτοξεύσεις όλμων από τον Λίβανο προς θέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Shtula. Ως αποτέλεσμα, τρεις στρατιώτες του IDF τραυματίστηκαν ελαφρά και αποσύρθηκαν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη».

IDF: Σκοτώθηκε ο διοικητής της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή

Παράλληλα, οι IDF αναφέρουν ότι σκότωσαν τον διοικητή του τάγματος Shati της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή χθες, Κυριακή.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι ο διοικητής ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή επιδρομών στο ισραηλινό έδαφος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Μετά από πληροφορίες IDF και ISA, ένα μαχητικό αεροσκάφος των IDF έπληξε και σκότωσε τον Haitham Khuwajari, τον Διοικητή του Τάγματος Shati της Χαμάς. Υπό τη διοίκηση του, τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν επιδρομές στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της εισβολής και της σφαγής στο νότιο Ισραήλ.»

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα εξέδωσε στοιχεία για τα θύματα υποστηρίζοντας ότι τουλάχιστον 15.523 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 6.600 παιδιών έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 7 Οκτωβρίου, με επιπλέον 41.316 τραυματίες. Λέει ότι τουλάχιστον 6.800 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο αρχηγός του Ερυθρού Σταυρού θα επισκεφθεί την Αίγυπτο και τη Γάζα

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), Mirjana Spoljaric Egger, αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Αίγυπτο και τη Λωρίδα της Γάζας για συζητήσεις σχετικά με την πρόσβαση στους εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στους ομήρους που συνελήφθησαν στις 7 Οκτωβρίου και κρατούνται από τη Χαμάς, σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Η οργάνωση έχει δεχθεί σφοδρή κριτική στο Ισραήλ και στο εξωτερικό επειδή δεν έκανε περισσότερα για να πιέσει για πρόσβαση στους ομήρους για έλεγχο της ευημερίας τους, παράδοση φαρμάκων και διευκόλυνση της επικοινωνίας με τις οικογένειες, σύμφωνα με την εντολή της.

Πηγή: skai.gr

