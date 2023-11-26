Η Αίγυπτος ανακοίνωσε σήμερα περίπου στις 16:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ότι παρέλαβε τους καταλόγους με τα ονόματα των 13 ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα από την Χαμάς καθώς και των 39 Παλαιστινίων που αποφυλακιστούν από τις ισραηλινές φυλακές, κατά την τρίτη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων και για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της αιγυπτιακής κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών (SIS) τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η εκεχειρία συνεχίζει να τηρείται χωρίς εμπόδια, τονίζοντας ότι 120 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα από την Αίγυπτο.

Παράλληλα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σήμερα σε αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα ότι ενδέχεται ένας Αμερικανός υπήκοος να συγκαταλέγεται στους ομήρους που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι Αμερικανοί θα απελευθερωθούν σήμερα. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός θα αφεθεί ελεύθερος σήμερα. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ποιος/α θα είναι ή ότι σίγουρα αυτό θα συμβεί γιατί μέχρι να δούμε έναν Αμερικανό να βγαίνει από τη Γάζα με ασφάλεια και να φτάνει στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν θα έχουμε πλήρη επιβεβαίωση», τόνισε.

Το CNN μετέδωσε νωρίτερα ότι «για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ένας Αμερικανός υπήκοος αναμένεται να είναι μεταξύ των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν» σήμερα.

Παράλληλα πηγές που επικαλείται η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ανέφεραν ότι το παλαιστινιακό κίνημα αναμένεται να απελευθερώσει σήμερα τουλάχιστον έναν όμηρο με ρωσική υπηκοότητα, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί από τους Ισραηλινούς ομήρους έχουν διπλή υπηκοότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

