Το μεσημέρι της Τετάρτης(15/5) ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Όπως είναι ήδη γνωστό, σημειώθηκαν συνολικά 4 πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα μία σφαίρα να πετύχει τον Φίτσο στην κοιλιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters πως είδε τους αξιωματούχους ασφαλείας να σπρώχνουν έναν άνδρα σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια να απομακρύνονται.

Το who-is-who του Φίτσο - Ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Σλοβακίας

Γεννηθείς τον Σεπτέμβριο του 1964, ο Ρόμπερτ Φίτσο εγγράφηκε σε ηλικία 23 ετών στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας, ενώ το 1992, έπειτα από σπουδές στις ΗΠΑ, έγινε μέλος του Κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς της χώρας του.

Αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών το 2006, λαμβάνοντας περίπου το 30% των ψήφων και αποτελώντας έτσι τον νεότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της Σλοβακίας. Μάλιστα, εκείνη την εποχή είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, αφού είχε επιλέξει ως κυβερνητικό του εταίρο το εθνικιστικό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Μετσιάρ.

Τον Ιούλιο του 2010 η πρώτη του πρωθυπουργική θητεία έλαβε τέλος, ενώ δυο χρόνια αργότερα επανεξελέγη πρωθυπουργός μέχρι την παραίτησή του το 2018.

Το 2018 δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος Γιαν Κούτσιακ, πυροδοτώντας κυβερνητική κρίση. Στις 15 Μαρτίου 2018 ο Φίτσο υπέβαλε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία στον πρόεδρο Αντρέι Κίσκα, ο οποίος έδωσε την εντολή για σχηματισμό νέας κυβέρνησης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Πέτερ Πελεγκρίνι.

Θερμός υποστηρικτής του Πούτιν και ορκισμένος εχθρός της Ουκρανίας

Κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2023, ο Φίτσο διεξήγαγε ολόκληρη καμπάνια για να σταματήσει τη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Τελικά, το κόμμα του (SMER) κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές, με 22,95% και 42 έδρες. Ο Φίτσο σχημάτισε συνασπισμό με τη σοσιαλδημοκρατική παράταξη (HLAS) και τους Εθνικιστές της Σλοβακίας και ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του ως πρωθυπουργός στις 25 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση τότε αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμμετάσχει σε έναν συνασπισμό περίπου 20 κρατών υπό την ηγεσία της Τσεχίας για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα»

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Ρόμπερτ Φίτσο είχε δηλώσει με εμφατικό τρόπο ότι «η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα», αλλά βρίσκεται «υπό τον πλήρη έλεγχο και την επιρροή των ΗΠΑ».

Κατέτασσε, μάλιστα, την Ουκρανία ανάμεσα στις πιο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο: «Κύριος οίδε πόση από τη βοήθεια που λαμβάνει εξαφανίζεται», είπε.

Κατά την άποψή του, η ένοπλη σύρραξη της Ουκρανίας με τη Ρωσία, που έχει πλέον συμπληρώσει δυο χρόνια, είναι αδύνατο να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα και το Κίεβο θα χρειαστεί να εκχωρήσει τμήματα της ουκρανικής επικράτειας. «Θα πρέπει να γίνει συμβιβασμός κάποιου είδους, που θα είναι πολύ επώδυνος και για τις δυο πλευρές», εξήγησε.

«Τι περιμένουν; Πως οι Ρώσοι θα φύγουν; Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό», επέμεινε.

Σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2023 από το ινστιτούτο μελετών GlobSec με έδρα την Μπρατισλάβα, λιγότεροι από τους μισούς Σλοβάκους (το 40%) θεωρούν τη Ρωσία υπεύθυνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

