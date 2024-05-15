Το τουρκικό κοινοβούλιο αναμένεται να ασχοληθεί προσεχώς με ένα νομοσχέδιο για τους «πράκτορες επιρροής», το οποίο προβλέπει ποινές φυλάκισης για τους δημοσιογράφους και τους ερευνητές που κατηγορούνται ότι ενεργούν προς όφελος ξένων συμφερόντων.

Το νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί τον ποινικό κώδικα, προβλέπει τρία ως επτά χρόνια φυλάκισης για «κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί ή παραγγέλλει έρευνα για τους πολίτες και τους θεσμούς (της Τουρκίας) με στόχο να δράσει εναντίον της ασφάλειας, των πολιτικών συμφερόντων, εσωτερικών ή εξωτερικών, του Κράτους, σύμφωνα με τις διαταγές ή τα στρατηγικά συμφέροντα ξένης οργάνωσης ή ξένου Κράτους».

Το κείμενο δεν απαριθμεί τις δραστηριότητες τις οποίες στοχοθετεί, όμως ο αξιωματούχος του ακροδεξιού κόμματος MHP, συμμάχου του κυβερνώντος AKP, έδωσε μια εικόνα σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: αφορά «την οικονομία, τα χρηματοπιστωτικά, το στρατό, την εθνική άμυνα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την τεχνολογία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την επικοινωνία, τον κυβερνοχώρο, τις κρίσιμες υποδομές και την ενέργεια», σύμφωνα με τον Φετί Γιλντίζ, αντιπρόεδρο του MHP.

Ο τουρκικός ποινικός κώδικας προβλέπει ήδη ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε χρόνια για οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του «έγγραφα (...) που όφειλαν να παραμείνουν απόρρητα για την ασφάλεια, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά πολιτικά συμφέροντα του Κράτους».

Ο νόμος αυτός προκαλεί ακόμα περισσότερες ανησυχίες επειδή απηχεί αυτόν ο οποίος υιοθετήθηκε χθες, Τρίτη, από το κοινοβούλιο της Γεωργίας και αποκλήθηκε «ρωσικός νόμος» από τους επικριτές του, οι οποίοι διαδήλωσαν στο Τμπιλίσι.

«Αυτός ο νόμος είναι μια επέκταση του νόμου περί λογοκρισίας», γράφει ο ερευνητής Μουχαμέτ Αλί Γιουνούς, για τον οποίο «ο νόμος αυτός δεν έχει αληθινό στόχο τη μάχη κατά της κατασκοπείας, αλλά έχει στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ή του δημόσιου χώρου».

«Με αυτό το νόμο η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα έγκλημα με άγνωστη εμβέλεια και όρια: το κυνήγι μαγισσών δια της κατασκοπείας της επιρροής», σχολιάζει επίσης σήμερα στο X ο συγγραφέας και αρθρογράφος της εφημερίδας Τζουμχουριέτ Εμρέ Κονγκάρ.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) εξέφρασε την ανησυχία της για την απουσία «προφυλάξεων ώστε να εμποδίζονται δικαστικές καταχρήσεις».

«Φοβούμαστε ότι αυτό το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα απειλεί με φυλάκιση κάθε δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται για κάποιο μέσο ενημέρωσης που επιβιώνει χάρη σε διεθνή κεφάλαια», γράφει σήμερα ο Ερόλ Οντέρογλου, αντιπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.

«Η κυβέρνηση του Ερντογάν συνεχίζει να ναρκοθετεί το έδαφος της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου», υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

«Μετά την εργαλειοποίηση της νομοθεσίας για την 'παραπληροφόρηση'», συνεχίζουν, «η ενοχοποίηση φύρδην μίγδην πρακτόρων επιρροής υπάρχει κίνδυνος να εξασθενήσει ακόμα περισσότερο την άσκηση της ελεύθερης, πλουραλιστικής και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στην Τουρκία».

