Οι ΗΠΑ μεταφέρουν εσπευσμένα πυρομαχικά και όπλα στις πρώτες γραμμές στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, το Κίεβο ζητάει πιο γρήγορες παραδόσεις οβίδων πυροβολικού και αντιαεροπορικών συστημάτων εν μέσω ρωσικών προωθήσεων που ασκούν πίεση στον ουκρανικό στρατό ο οποίος αντιμετωπίζει ελλείψεις σε όπλα και πυρομαχικά.

«Μεταφέρουμε εσπευσμένα πυρομαχικά, θωρακισμένα οχήματα, πυραύλους, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας -- τα μεταφέρουμε εσπευσμένα σε αυτούς ώστε να φθάσουν στις πρώτες γραμμές για να προστατεύσουν στρατιώτες, για να προστατεύσουν αμάχους», είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα απέκρουσαν μια νέα ρωσική χερσαία επιδρομή στην περιοχή του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, είπε πως περιμένει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις ερχόμενες εβδομάδες.

Είπε επίσης πως η Ουάσινγκτον δεν έχει «ενθαρρύνει ή παράσχει τη δυνατότητα» για πλήγματα στη Ρωσία, είπε όμως ότι είναι απόφαση της Ουκρανίας «το πώς πρόκειται να διεξαγάγει αυτόν τον πόλεμο».

Στρατηγικές υποδομές στη Ρωσία όπως πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τίθενται τακτικά στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, αν και η Ουκρανία δεν επιβεβαιώνει επίσημα την εμπλοκή της.

"Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία με τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να επιτύχει, που χρειάζεται για να νικήσει", είπε ο Μπλίνκεν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη πως το Ισραήλ χρειάζεται ένα σαφές και απτό σχέδιο για το μέλλον της Γάζας όπου αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ενός κενού εξουσίας το οποίο κινδυνεύει να καλύψει το χάος.

Η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ, που είναι σύμμαχός της, λένε πως η Χαμάς δεν μπορεί να συνεχίσει να διοικεί τη Γάζα μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης που προκάλεσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση με τις επιθέσεις της στο νότιο Ισραήλ που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων στις 7 Οκτωβρίου.

"Δεν υποστηρίζουμε και δεν θα υποστηρίξουμε μια ισραηλινή κατοχή. Επίσης, βέβαια, δεν υποστηρίζουμε τη διοίκηση της Χαμάς στη Γάζα... Έχουμε δει πού οδήγησε αυτό τόσες πολλές φορές για τους ανθρώπους της Γάζας και για το Ισραήλ. Και επίσης δεν μπορούμε να έχουμε αναρχία και ένα κενό που είναι πιθανόν να συμπληρωθεί από το χάος", είπε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε πολλές συνομιλίες με Άραβες γείτονες του Ισραήλ σχετικά με ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα αφότου το Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς από τον παλαιστινιακό θύλακα πριν από επτά και πλέον μήνες.

Όμως το Ισραήλ λέει πως σκοπεύει να διατηρήσει τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας και διαφωνεί με τις προτάσεις να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία κυβερνά μερικώς την κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

"Είναι επιτακτική ανάγκη το Ισραήλ να κάνει επίσης αυτή την εργασία και να εστιάσει στο τι μπορεί και πρέπει να είναι το μέλλον", είπε ο Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

