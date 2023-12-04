Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν επιδιώκει να αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να καταφύγουν στην Αίγυπτο, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη «δύσκολη» κατάσταση που αντιμετωπίζουν στην υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν επιδιώκουμε να απομακρύνουμε τους ανθρώπους εκεί κάτω», δήλωσε ο Τζόναθαν Κόνρικους εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η Αίγυπτος ήταν απολύτως ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το θέμα: δεν το επιθυμεί», πρόσθεσε. «Δεν επιδιώκουμε να εκτοπίσουμε τον πληθυσμό μόνιμα», υπογράμμισε ο Κόνρικους.

«Ζητήσαμε από τους αμάχους να απομακρυνθούν από το πεδίο της μάχης και ορίσαμε συγκεκριμένη ανθρωπιστική ζώνη στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας», εξήγησε ο ίδιος αναφερόμενος στην παράκτια περιοχή αλ Μαουάσι.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χώρος και η πρόσβαση είναι περιορισμένα και γι’ αυτό τον λόγο είναι κρίσιμο να λάβουμε τη στήριξη διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων προκειμένου να συνδράμουν στη δημιουργία υποδομών στην περιοχή αλ Μαουάσι», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε το Σαββατοκύριακο την ανησυχία του για το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας «περιορίζονται σε ολοένα και μικρότερες περιοχές» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. «Δεν υπάρχει ασφαλές σημείο στη Γάζα», είχε εκτιμήσει.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι 15.523 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών, εκ των οποίων το 70% είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που κόστισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους.

Μετά την κατάρρευση την προηγούμενη εβδομάδα της εκεχειρίας, το Ισραήλ διεύρυνε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, γεγονός που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς του ΟΗΕ, περίπου 1,8 εκατ. άνθρωποι στη Γάζα, περίπου το 75% του πληθυσμού, έχουν εκτοπιστεί.

Η Αίγυπτος, που συνορεύει με τον Παλαιστινιακό θύλακα, απορρίπτει την ιδέα της μαζικής μετακίνησης των Παλαιστινίων στο έδαφός της. Εξάλλου και οι αραβικές χώρες είναι αντίθετες στη μετακίνηση των Παλαιστινίων. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έχει δηλώσει ότι «οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να μείνουν στη Γάζα, στα σπίτια τους».

Ο πόλεμος που οδήγησε στην ίδρυση του Ισραήλ, πριν από 75 χρόνια, προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό 760.000 Παλαιστινίων, ένα γεγονός γνωστό με το όνομα «νάκμπα», καταστροφή στα αραβικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

