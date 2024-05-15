Εκλογές στις ΗΠΑ: «Ναι» από τον Μπάιντεν σε debate με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόθυμος να αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ σε δύο τηλεοπτικές συζητήσεις (debate) πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε δύο ντιμπέιτ με μένα το 2020. Από τότε δεν έχει εμφανιστεί για ντιμπέιτ. Τώρα ενεργεί σαν να θέλει να κάνει πάλι ντιμπέιτ μαζί μου. Μετά χαράς, φίλε. Θα το κάνω ακόμη και δυο φορές», ανέφερε ο Μπάιντεν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Στο βίντεο ο Δημοκρατικός πρόεδρος αναφέρεται στα νομικά προβλήματα του Τραμπ , με έμμεση αναφορά στο πρόγραμμα του δικαστηρίου στη δίκη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

«Αρα ας διαλέξουμε τις ημερομηνίες, Ντόναλντ. Ακούω πως είσαι ελεύθερος τις Τετάρτες», είπε ο Μπάιντεν.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

Το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ, που αρνήθηκε την τηλεοπτική συζήτηση με τους αντιπάλους του στις προκριματικές αναμετρήσεις των Ρεπουμπλικανών, προκάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες τον Μπάιντεν να δεσμευθεί σε μια αντιπαράθεση μαζί του, προσφερόμενος να κάνει ντιμπέιτ με τον Δημοκρατικό πρόεδρο "οποτεδήποτε, οπουδήποτε".

Πηγή: skai.gr

