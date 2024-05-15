Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Selon les informations des médias slovaques, le premier ministre Robert Fico aurait été touché par balles à plusieurs reprises. Un à l'abdomen, un à la tête. Il est dans un état grave.



Il est opposé à l’agenda de Bruxelles et à la guerre en Ukraine. Il a été accusé en 2022… pic.twitter.com/lllVFetQKX

— Alexis Poulin (@Poulin2012) May 15, 2024

Σε ανακοίνωσή του το πρωθυπουργικό γραφείο αναφέρει ότι ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι «μεταξύ ζωής και θανάτου» και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα.

‼️ The first seconds after the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robet Fico



The footage shows a close-up view of the shooter's face. Blood can be seen on his 71-year-old man's shirt.



— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Ειδικότερα, το κυβερνητικό γραφείο ανέφερε ότι μια απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο πραγματοποιήθηκε σήμερα στην εκτός έδρας συνεδρίαση της κυβέρνησης στη Χάντλοβα».

«Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, γιατί θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για την Μπρατισλάβα καθώς πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση».

— Russian Market (@runews) May 15, 2024

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του νοσοκομείου της πόλης Χάντλοβα όπου μεταφέρθηκε, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του μετά την απόπειρα δολοφονίας του ενώ πρόσθεσε ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα, στο χέρι, στο πόδι και στο στήθος.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό σταθμό TA3.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας άνδρας 70 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας πρόκειται για γνωστό λογοτέχνη, τον Γιουράι Τσιντούλα (Juraj Cintula).

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας χαιρετούσε τον κόσμο μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο όταν ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί από πλήθος, αναφέρει το BBC.

Todo el apoyo al hacia Robert Fico , primer ministro de Eslovaquia.

— German ❤️🌹 (@GDGC240977) May 15, 2024

Σύμφωνα με το Reuters, σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί.

Η σλοβακική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ανέφερε ότι έστειλε ένα ελικόπτερο για έναν 59χρονο άνδρα στη Χάντλοβα αφού έλαβε πληροφορίες ότι έχει πυροβοληθεί, προσθέτοντας ότι η δράση ήταν ακόμη σε εξέλιξη.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Ο μάρτυρας είπε ότι είδε αξιωματούχους ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται με το αυτοκίνητο.

Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο

Ο Ρόμπερτ Φίτσο επέστρεψε στην εξουσία στη Σλοβακία μετά τις εκλογές τον περασμένο Σεπτέμβριο, επικεφαλής ενός λαϊκιστικού-εθνικιστικού συνασπισμού αφού το κόμμα του Smer-SD κέρδισε τις εκλογές.

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας συνεδρίαζε στη Χάντλοβα, 190 χλμ. βορειοανατολικά της Μπρατισλάβα, στο πλαίσιο μιας περιοδείας στις περιοχές της χώρας μετά την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του περασμένου έτους.

Ο Φίτσο επέστρεψε ως πρωθυπουργός της χώρας, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για τέταρτη φορά πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας τριών δεκαετιών, ο Φίτσο κινήθηκε μεταξύ των φιλοευρωπαϊκών και εθνικιστικών θέσεων που αντιτίθενται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Μετά τον πυροβολισμό, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Σλοβακίας ακύρωσε μια προγραμματισμένη διαμαρτυρία ενάντια στις μεταρρυθμίσεις του κυβερνητικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις και οι καταδίκες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από αρχηγούς κρατών.

Η πρόεδρος της Σλοβακίας δήλωσε συγκλονισμένη από τη «βίαιη» ένοπλη επίθεση στον Φίτσο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταδίκασε «την άθλια επίθεση» στον Φίτσο.

Πηγή: skai.gr

