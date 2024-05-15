Για τις 28 Μαΐου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των 28 συλληφθέντων κατά την χθεσινή επιχείρηση της Αστυνομίας σε κατάληψη στη Νομική Σχολή, οι οποίοι με εντολή του δικαστηρίου αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το δικαστήριο ζήτησε να προσέλθουν στην δίκη και να καταθέσουν ως μάρτυρες ένας αστυνομικός, καθώς και ο φύλακας του κτιρίου της Νομικής.

Νωρίτερα, σε βάρος των 28, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για:

*Διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας από κοινού

*Απρόκλητη φθορά ξένου πράγματος που χρησιμεύει σε κοινό όφελος από κοινού και κατ' εξακολούθηση

*Απείθεια

*Παράνομη οπλοκατοχή

*Παράβαση νόμου περί φωτοβολίδων

Από τους 28 κατηγορούμενους οι 10 είναι άντρες, μεταξύ των οποίων ένας Ισπανός και 18 γυναίκες, από τις οποίες τρεις από την Γαλλία, δύο Γερμανίδες, δύο Ιταλίδες και μία από την Αγγλία.

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και εξωπανεπιστημιακοί, συμμετείχαν σύμφωνα με την δικογραφία στην κατάληψη της Νομικής, που ξεκίνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν την χθεσινή επέμβαση των Αστυνομικών, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

