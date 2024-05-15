Λογαριασμός
Ανάρτηση Μητσοτάκη για την επίθεση στον Φίτσο: «Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» 

«Ειμαι συγκλονισμένος από την αποτρόπαια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ειμαι συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» έγραψε στα Αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Σλοβάκου πρωθυπουργού. 

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Φίτσο - ο οποίος νοσηλεύεται για τραύματα από σφαίρες σε κρίσιμη κατάσταση - σημειώθηκε μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Σλοβακία Ρόμπερτ Φίτσο
