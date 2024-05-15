«Ειμαι συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» έγραψε στα Αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery. May 15, 2024

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Φίτσο - ο οποίος νοσηλεύεται για τραύματα από σφαίρες σε κρίσιμη κατάσταση - σημειώθηκε μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα.

Πηγή: skai.gr

