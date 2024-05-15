Αυλαία στα φετινά playoffs της Stoiximan Super League και κατ' επέκταση στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την προσεχή Κυριακή (19/5) τον Ολυμπιακό, για την 10η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος, στη Λεωφόρο.

Με την ΠΑΕ να ενημερώνει τους οπαδούς του «τριφυλλιού» ότι από αύριο (16/5) στις 14:00 θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους και να εξασφαλίσουν την θέση τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για το αιώνιο ντέρμπι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι από τις 9 Απριλίου είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα gov.gr Wallet (Sports Tickets Gov.gr Wallet) που δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των εισιτηρίων διαρκείας και των απλών εισιτηρίων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής απόφασης για το νέο τρόπο εισόδου στα γήπεδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο γήπεδο είναι η ταυτοποίηση στοιχείων των κατόχων εισιτηρίων. Υπενθυμίζεται ότι έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου η διαδικασία ταυτοποίησης είναι προαιρετική.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους, σχετικά με τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 10ης αγωνιστικής των play offs του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό την Κυριακή 19/5 στις 8 μ.μ. στο «Απόστολος Νικολαΐδης», τα εξής:

Τα εισιτήρια κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 16 Μαΐου στις 2 μ.μ.

Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Ολυμπιακό ανά θύρα έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ

6,7 30€

1Β, 5Γ, 8Β, 12Β 40€

1Α, 5Β, 8Α, 12Α 50€

11 80€

5Α, 9 100€

2 120€

10 150€

3 250€

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Τα εκδοτήρια της Λεωφόρου θα παραμείνουν κλειστά.

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Ερασιτέχνη (πατήστε εδώ). Το κόστος της Κάρτας Φίλου Ερασιτέχνη είναι 10€ και ισχύει για την αγορά ενός εισιτηρίου και για μία ποδοσφαιρική περίοδο.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα εισέρχονται στο γήπεδο με την επίδειξη της κάρτας wallet τους».

