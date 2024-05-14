Πότε πέφτει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Εν αναμονή της επόμενης ανάπαυλας μετά τις αργίες του Πάσχα.

Το επόμενο τριήμερο είναι αυτό του Αγίου Πνεύματος και όσοι δεν εργάζονται θα έχουν την ευκαιρία για μια απόδραση.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αρκετές επιχειρήσεις κατ' έθιμο παραμένουν κλειστές.

Πότε πέφτει, όμως, το τριήμερο και ποιες είναι οι υπόλοιπες αργίες του έτους;

Φέτος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή. Εορτάζεται πάντοτε ημέρα Δευτέρα, 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα και είναι η επόμενη ημέρα από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Η ημέρα αυτή είναι αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες και πολλούς εργαζόμενους.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2024 είναι:

Κοίμηση της Θεοτόκου, Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024

Επέτειος του «Όχι», Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024

Χριστούγεννα, Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024

Πηγή: skai.gr

