Στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα σε λίγες μέρες στην ίδια περιοχή στο όρος Αιγάλεω αναφέρεται σε ανάρτηση του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας υπογραμμίζοντας ότι «πλέον δεν πρόκειται περί αμέλειας αλλά εγκληματικής κατ' επανάληψη συμπεριφοράς».

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας τονίζει: «Σήμερα η τρίτη πυρκαγιά μέσα σε λίγες μέρες που προλαβαίνει και αντιμετωπίζει επιτυχώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ίδια περιοχή στο όρος Αιγάλεω. Εδώ πλέον δεν πρόκειται περί αμέλειας, αλλά εγκληματικής κατ' επανάληψη συμπεριφοράς. Παρακαλώ τους πολίτες, κάθε φορά που παρατηρούν κάτι ύποπτο να επικοινωνούν άμεσα με το 112 ή το 199».

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει στις 27 Απριλίου, χθες και σήμερα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην ίδια περιοχή, στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω.

Σήμερα η τρίτη πυρκαγιά μέσα σε λίγες μέρες που προλαβαίνει και αντιμετωπίζει επιτυχώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ίδια περιοχή στο όρος Αιγάλεω. Εδώ πλέον δεν πρόκειται περί αμέλειας, αλλά εγκληματικής κατ’ επανάληψη συμπεριφοράς.



Παρακαλώ τους πολίτες, κάθε φορά που… pic.twitter.com/LzcsCI3vns — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) May 15, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.