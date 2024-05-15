Λογαριασμός
Η στιγμή που οι άνδρες ασφαλείας βάζουν τον Σλοβάκο πρωθυπουργό σηκωτό στο αυτοκίνητο αμέσως μετά την επίθεση - Δείτε βίντεο

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Φίτσο μεταφέρεται σηκωτός στο αυτοκίνητό του από τους άνδρες ασφαλείας του λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την επίθεση, πιάνοντας την κοιλιά του

Επίθεση σε Φίτσο

Τη σοκαριστική στιγμή που οι άνδρες ασφαλείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο τον μεταφέρουν τραυματισμένο στο νοσοκομείο μεταδίδουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Φίτσο μεταφέρεται σηκωτός στο αυτοκίνητό του από τους άνδρες ασφαλείας του λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την επίθεση, πιάνοντας την κοιλιά του. 

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο έπειτα από σφαίρα που δέχτηκε στην κοιλιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό σταθμό TA3 ενώ ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. 

 Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, κοντά στην πλατεία της Χάντλοβα.

