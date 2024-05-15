Τη σοκαριστική στιγμή που οι άνδρες ασφαλείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο τον μεταφέρουν τραυματισμένο στο νοσοκομείο μεταδίδουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Φίτσο μεταφέρεται σηκωτός στο αυτοκίνητό του από τους άνδρες ασφαλείας του λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την επίθεση, πιάνοντας την κοιλιά του.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο έπειτα από σφαίρα που δέχτηκε στην κοιλιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό σταθμό TA3 ενώ ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, κοντά στην πλατεία της Χάντλοβα.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

‼️ The first seconds after the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robet Fico



The footage shows a close-up view of the shooter's face. Blood can be seen on his 71-year-old man's shirt.



The assassination attempt took place after a government meeting in the town of… pic.twitter.com/5bBHlEvb54 — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

