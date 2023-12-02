Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ανηλεώς για δεύτερη ημέρα σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη λήξη της εκεχειρίας με την παλαιστινιακή ισλαμιστή οργάνωση Χαμάς χθες το πρωί, η οποία είχε επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε αναθεωρημένο προς τα πάνω απολογισμό, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε σήμερα λόγο για 240 νεκρούς - κυρίως αμάχους, ανάμεσά τους και παιδιά - από τα χθεσινά ισραηλινά χτυπήματα.

Άλλοι 650 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε «εκατοντάδες αεροπορικές επιθέσεις, πλήγματα του πυροβολικού και βομβαρδισμούς από θαλάσσης, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η κυβέρνηση της Χαμάς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «στοχοποίησαν κυρίως τη Χαν Γιούνες, όπου δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν με τους κατοίκους τους μέσα σε αυτά».

This child froze, and shut down from the shock and fear of witnessing the nonstop air strikes in Gaza.



Heartbreaking isn’t enough to describe this. I have no words. pic.twitter.com/ldQdNwAx1M — FREE PALESTINE (@missfalsteenia) December 2, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά την διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε 50 αεροπορικές επιθέσεις στην Χαν Γιούνες και κατάφερε συνολικά από χθες περισσότερα από 400 πλήγματα σε στόχους της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, 137 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν κυρίως προς το νότο.

«Αυτή τη στιγμή χτυπάμε στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς σε όλη της Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του στρατού.

Αν και οι συνομιλίες συνεχίζονταν στο παρασκήνιο χθες, με την ελπίδα να παραταθεί η προσωρινή παύση των μαχών, ωστόσο οι ελπίδες για νέα εκεχειρία σβήνουν.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε «εκτεταμένες χερσαίες μάχες» τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα γύρω από τη Χαν Γιούνες στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο (dpa).

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι στην περιοχή βρίσκονταν κάποια από τα ηγετικά μέλη της Χαμάς.

Η ίδια εφημερίδα ανέφερε επίσης, ότι ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια στην Χαν Γιούνες, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν προς τη Ράφα, στα νότια, καθώς η περιοχή είναι επικίνδυνη. Ομως οι IDF βομβάρδισαν και τη Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε επίσης αργά χθες τον θάνατο πέντε ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τις οικογένειές τους.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεκίνησαν και πάλι χθες, Παρασκευή, ύστερα από επταήμερη ανακωχή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς παραβίασε τους όρους της συμφωνίας εκτοξεύοντας ρουκέτες προς το έδαφός του.

Σύμφωνα με το dpa, υψηλόβαθμο στέλεχος της ισλαμιστικής οργάνωσης, ο Χαλίλ αλ-Χαγιά, κατηγόρησε χθες σε συνέντευξή του στο Al Jazeera το Ισραήλ ότι απέρριψε αρκετές «πρωτοβουλίες και προτάσεις» για παράταση της εκεχειρίας.

Εχθροπραξίες και στον Λίβανο

Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ξεκίνησαν και πάλι οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τον θάνατο δύο μελών της εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο, όπου σκοτώθηκε επίσης ένας άμαχος.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίς σήμερα αεροπορικά πλήγματα κοντά στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Άμυνας, χωρίς να υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα. Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε τις πληροφορίες αυτές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

