Διαβόητος Τούρκος αρχηγός κυκλώματος συνελήφθη στην Αθήνα μετά από συνεργασία ΕΥΠ - τουρκικών Αρχών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος οργάνωσης με έδρα τα Άδανα εμπλέκεται σε υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών - Οι ελληνικές αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν στους Αμπελόκηπους και να τον συλλάβουν

Αστυνομία

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε αρχηγό κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πλήθος ενταλμάτων -14-,   «φόρεσαν» αστυνομικοί μετά από οργανωμένη επιχείρηση.

Στα ίχνη του διαβόητου κακοποιού οι Αρχές έφτασαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ΕΥΠ και τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος οργάνωσης με έδρα τα Άδανα εμπλέκεται σε υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.

Από την έρευνα των αστυνομικών η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, προέκυψε πως ο συλληφθείς είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Αμέσως χτύπησε συναγερμός στις ελληνικές αρχές οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν στους Αμπελόκηπους και να τον συλλάβουν.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να εκδοθεί στην Τουρκία.

