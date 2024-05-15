Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε αρχηγό κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πλήθος ενταλμάτων -14-, «φόρεσαν» αστυνομικοί μετά από οργανωμένη επιχείρηση.

Στα ίχνη του διαβόητου κακοποιού οι Αρχές έφτασαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ΕΥΠ και τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος οργάνωσης με έδρα τα Άδανα εμπλέκεται σε υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.

Από την έρευνα των αστυνομικών η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, προέκυψε πως ο συλληφθείς είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Αμέσως χτύπησε συναγερμός στις ελληνικές αρχές οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν στους Αμπελόκηπους και να τον συλλάβουν.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να εκδοθεί στην Τουρκία.

