Οι Αμερικανοί δεν είναι χαρούμενοι με τη διαφαινόμενη νέα αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει να ψηφίσουν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Αφού ο Τραμπ κέρδισε με διαφορά τη μοναδική του αντίπαλο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών Νίκι Χέιλι, περίπου το 67% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη απάντησε ότι «έχει κουραστεί να βλέπει τους ίδιους υποψήφιους στις προεδρικές εκλογές και θέλει κάποιον καινούργιο». Όμως μόλις το 18% δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει καθόλου, αν έχει να επιλέξει μεταξύ του Τραμπ και του Μπάιντεν.

«Σιχαίνομαι να σκέφτομαι ότι αναζητούμε συνεχώς το μικρότερο από τα δύο κακά», σχολίασε η Κίμπερλι Σοφτζ, μια 56χρονη από την Ουάσινγκτον. «Ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα».

Οι δύο υποψήφιοι από την πλευρά τους φαίνονται έτοιμοι για μια νέα αναμέτρηση, μετά τις δύο απανωτές νίκες του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου στην Άιοβα και το Νιού Χάμσαϊρ, με τον Λευκό Οίκο να θεωρεί τον Τραμπ έναν αντίπαλο που ο Μπάιντεν μπορεί να κερδίσει και τον Τραμπ να είναι εξοργισμένος που η Χέιλι δεν έχει αποσυρθεί από την κούρσα.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ στην οποία συμμετείχαν 1.250 ενήλικες δείχνει ότι ο Τραμπ προηγείται του Μπάιντεν με 40% έναντι 34%. Το περιθώριο λάθους είναι συν ή πλην τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Πρόκειται για άνοδο για τον Τραμπ, καθώς προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos νωρίτερα αυτό τον μήνα έδειξε ότι δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος διατηρούσε το προβάδισμα των έξι μονάδων ακόμη και όταν δινόταν στους ψηφοφόρους η επιλογή και ενός τρίτου υποψήφιου, όπως για παράδειγμα ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι. Ο Τραμπ συγκέντρωνε το 36% της πρόθεσης ψήφου, ο Μπάιντεν το 30% και ο Κένεντι το 8%.

Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με το δικομματικό σύστημα των ΗΠΑ, ενώ μόλις ένας στους τέσσερις δήλωσε ικανοποιημένος.

Ηλικία

Σε γενικές γραμμές στη δημοσκόπηση υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι οι ψηφοφόροι δεν είναι ικανοποιημένοι με τις επιλογές που έχουν.

Το 70% -- περιλαμβανομένων περίπου των μισών Δημοκρατικών—συμφώνησαν με τη δήλωση ότι ο Μπάιντεν δεν θα πρέπει να επιδιώξει να επανεκλεγεί. Το 56% εκτίμησε ότι ο Τραμπ δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιος, μεταξύ των οποίων περίπου το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικανών.

Τον Μπάιντεν βαραίνει κυρίως η διαδεδομένη άποψη ότι σε ηλικία 81 ετών, και ενώ ήδη είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, είναι πολύ μεγάλος για να αναλάβει τον Λευκό Οίκο.

Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων συμφώνησαν με τη δήλωση ότι ο Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλος για να εργάζεται στην κυβέρνηση, ενώ οι μισοί είπαν το ίδιο για τον 77χρονο Τραμπ.

Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς Δημοκρατικούς θεώρησαν τον Μπάιντεν πολύ μεγάλο, ενώ το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικανών είχε την ίδια άποψη για τον Τραμπ.

Η 52χρονη Χέιλι προσπαθεί να εκμεταλλευθεί αυτή την απογοήτευση για να προσελκύσει τους ψηφοφόρους.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν θέλουν να δουν μία ακόμη αναμέτρηση μεταξύ του Μπάιντεν και του Τραμπ», δήλωσε την Τρίτη μετά την ήττα της στο Νιου Χάμσαϊρ. «Το πρώτο κόμμα που θα αποσύρει τον 80χρονο υποψήφιό του θα είναι το κόμμα που θα κερδίσει αυτές τις εκλογές».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Τραμπ βρίσκεται σε εθνικό επίπεδο πολύ μπροστά στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων από τη Χέιλι, με 64% έναντι 19%.

Εξάλλου η συμμετοχή στις εκλογές του Νοεμβρίου ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πριν τέσσερα χρόνια, εν μέρει επειδή οι ψηφοφόροι εμφανίζονται πιο αποφασισμένοι να κερδίσουν την αντίπαλη πλευρά.

Το 59% των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον Μπάιντεν τόνισε ότι βασικό του κίνητρο είναι να μην κερδίσει ο Τραμπ. Αντιθέτως οι ψηφοφόροι του Τραμπ πρόταξαν τη θετική τους άποψη για τον υποψήφιο και τις πολιτικές του, με μόνο το 39% να επιλέγει να ψηφίσει τον δισεκατομμυριούχο μόνο για να μην κερδίσει ο Μπάιντεν.

Το αντιτραμπικό αίσθημα βοήθησε τον Δημοκρατικό πρόεδρο να κερδίσει τις εκλογές του 2020.

Ένας παράγοντας που ενδέχεται να βαρύνει τον Τραμπ: το 55% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι θα πρέπει να καταδικαστεί, αν παραβίασε τους νόμους, την ώρα που εναντίον του δισεκατομμυριούχου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε τέσσερις υποθέσεις.

Ωστόσο οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι δεν θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι ένοχος: μόνο ένας στους πέντε πιστεύει ότι υποκίνησε σε νοθεία στις εκλογές του 2020, ενώ τέσσερις στους πέντε εκτιμούν ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι εκμεταλλεύονται το νομικό σύστημα για να πλήξουν την υποψηφιότητά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.