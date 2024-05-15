Αργεντινή: Ο πληθωρισμός έπεσε στο 8,8% τον Απρίλιο, όμως γίνεται πλέον αισθητή η ύφεση

Ο πληθωρισμός στην Αργεντινή υπολογίστηκε πως υποχώρησε στο 8,8% τον Απρίλιο, επιβραδυνόμενος για τέταρτο συνεχόμενο μήνα αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, παραμένοντας ωστόσο στο θεαματικό επίπεδο του 289,4% σε ετήσια βάση, την ώρα που τα βλέμματα στρέφονται στον αντίκτυπο της ύφεσης.

Ο δείκτης τιμών του Απριλίου, τον οποίο δημοσιοποίησε χθες Τρίτη το εθνικό ινστιτούτο στατιστικής (INDEC), υποχώρησε για πρώτη φορά έπειτα από έξι μήνες (από τον Οκτώβριο) κάτω από το όριο του 10%. Η πτωτική τάση του συνεχίστηκε (από το 25,5% τον Δεκέμβριο στο 20,6% τον Ιανουάριο, στο 13,2% τον Φεβρουάριο, στο 11% τον Μάρτιο).

Με βάση αναπροσαρμοσμένα στοιχεία, ο πληθωρισμός στην τρίτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής παρ’ όλ’ αυτά έφθασε το 65% τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024 και το 289,4% σε ετήσια βάση — πρόκειται για επίπεδα που η χώρα είχε να δει 33 χρόνια.

Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο είχε κινητήρες τις τιμές του νερού, του ρεύματος, του φυσικού αερίου και ευρύτερα των καυσίμων, που ανεβαίνουν, στο μέτρο που καταργούνται πολυετείς κρατικές επιδοτήσεις στα είδη αυτά, στο πλαίσιο πολιτικής με διακηρυγμένο στόχο το «μηδενικό έλλειμμα» στα τέλη του 2024.

Όμως ο αντίκτυπος της υποτίμησης του πέσο κατά 54% (τον Δεκέμβριο), της λεγόμενης απελευθέρωσης των τιμών, της κατάργησης επιδοτήσεων, της παράλυσης των δημοσίων έργων, της πτώσης της αγοραστικής δύναμης και της αναιμικής κατανάλωσης γίνεται αισθητός καθώς σταδιακά η Αργεντινή βυθίζεται στην ύφεση.

Η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε τον Μάρτιο 21% σε ετήσια βάση, η κατασκευαστική δραστηριότητα κατά 42%. Ενώ η ιδιωτική κατανάλωση, κατέγραψε το ινστιτούτο Focus Market, υποχώρησε κατά 20,4% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.

Η οικονομία της Αργεντινής θα συρρικνωθεί φέτος κατά 2,8% του ΑΕΠ, κατά εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), αφού ήδη συρρικνώθηκε κατά 1,6% το 2023.

«Συντρίβουμε τον πληθωρισμό», είπε σε θριαμβευτικό τόνο ο πρόεδρος Μιλέι χθες Τρίτη προτού ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον Απρίλιο, που αναλυτές προεξοφλούσαν ότι θα υποχωρούσε κάτω από το όριο του 10%.

«Οι τιμές αυξάνονται, αλλά όχι με τόσο καταστροφικό τρόπο όπως πριν από μερικούς μήνες. Θα λέγαμε πως σταθεροποιούνται, αλλά καθώς οι μισθοί δεν ακολουθούν τον πληθωρισμό, είναι σαν να μη βλέπουμε καμία αλλαγή», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαριλίνα Χιλ, εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ, 46 ετών.

Προχθές Δευτέρα το ΔΝΤ εξήρε τις «ταχύτερες του αναμενομένου προόδους στην αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας» στην Αργεντινή, ιδίως «το πρώτο τριμηνιαίο δημοσιονομικό πρωτογενές πλεόνασμα των τελευταίων 16 ετών». Ταυτόχρονα, αναγνώρισε πως πρέπει να διανυθεί «μακρά και δύσκολη πορεία» για να αυξηθούν «η παραγωγικότητα, οι ιδιωτικές επενδύσεις και η επίσημη απασχόληση».

Στα τέλη του 2023, στον ανεπίσημο τομέα απασχολείτο το 45,3% του ενεργού πληθυσμού, ενώ η φτώχεια έπληττε το 41,7% των πολιτών, κατά επίσημα δεδομένα — προτού καν αρχίσει να γίνεται αισθητός ο αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.