Και τώρα οι δυο τους: Τραμπ εναντίον Χέιλι

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ στα χαρτιά εμφανιζόταν περισσότερο ευάλωτος στο Νιου Χαμσάιρ από οποιαδήποτε άλλη Πολιτεία κατά τη διάρκεια των προκριματικών διαδικασιών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το προεδρικό χρίσμα.

Όπως εξηγούν αναλυτές, μπορεί ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να κέρδισε σε αυτή στις προκριματικές εκλογές το 2016, όμως το Νιου Χασμσάιρ φημίζεται για τη μετριοπαθή του πολιτική παράδοση και η Νίκι Χέιλι, πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ και πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, μοιάζει να αποκτά φόρα λίγο πριν την τελική ευθεία.

Ήδη ο Ρον ΝτεΣάντις αποσύρθηκε από την κούρσα και δήλωσε ότι υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Χέιλι ευχήθηκε στον κυβερνήτη της Φλόριντα τα καλύτερα τονίζοντας ότι έδωσε μία σπουδαία μάχη και κατέληξε ότι πλέον σε αυτή απομένουν δύο με την ελπίδα να κερδίσει η καλύτερη, δηλαδή, εκείνη.

Υποστηρικτές της Χέιλι αλλά και η ίδια επιθυμούσαν αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, δημοσκόπηση του Associated Press VoteCast δείχνει ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΝτεΣάντις ο Τραμπ κερδίζει το 53% και η εκείνη μόλις το 13%.

Κατά τον Ρον ΝτεΣάντις, όπως ο ίδιος είπε, είναι ξεκάθαρο ότι οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιθυμούν τον τέως πρόεδρο της χώρας νικητή του χρίσματος και εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει -μετά την Αιόβα- και το Νιου Χαμσάιρ θα είναι δύσκολο να χάσει το χρίσμα. Σύμφωνα με τους αναλυτές, κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει και επισημαίνουν ότι εάν η Χέιλι ηττηθεί σήμερα παραμένει άγνωστο το πώς θα μπορέσει να συνεχίσει στην κούρσα.

Από την πλευρά τους, στο στρατόπεδο της πρώην πρέσβη στον ΟΗΕ κρίνουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη δυναμική καταγράφοντας πρόοδο καθώς, όπως λένε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι οδοστρωτήρας. Ελπίζουν λοιπόν σε μία νίκη η οποία θα επιτρέψει – και πολιτικά αλλά, και οικονομικά - στην Χέιλι να συνεχίσει μέχρι τη Νότια Καρόλινα, στην οποία υπηρέτησε ως κυβερνήτης για δύο θητείες και όπου στις 24 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένες οι επόμενες εκλογές των Ρεπουμπλικανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει να καλέσει ευθέως την Χέιλι να τα παρατήσει αλλά, τονίζει ότι «ίσως θα έπρεπε» ενώ, η Χέιλι, από την πλευρά της, τον χτυπά παίζοντας το χαρτί της ηλικίας επαναλαμβάνοντας πως εξαιτίας της δεν θα μπορεί να κυβερνήσει.

Μάλιστα συνέκρινε τη διανοητική του καταλληλότητα με εκείνη του Τζο Μπάιντεν επισημαίνοντας ότι το φαβορί της κούρσας Τραμπ την μπέρδεψε με την τέως πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ οδηγεί τη χώρα στον Δεύτερο Πάγκοσμιο Πόλεμο ο οποίος τελείωσε το 1945 και ότι νομίζει ότι προηγείται του Μπάρακ Ομπάμα στις δημοσκοπήσεις.

Όμως, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαιτέρως για την ικανότητα του Τραμπ να κυβερνήσει τη χώρα. Αντιθέτως, κρίνουν πως διατηρεί την αντοχή του χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι αντέχει να πηγαίνει από την αίθουσα του δικαστηρίου σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και πάλι πίσω.

Για τους Δημοκρατικούς, η Χέιλι μοιάζει περισσότερο επικίνδυνη αντίπαλος για τον Τζο Μπάιντεν στις γενικές εκλογές και σε αυτό ποντάρει το στρατόπεδο της και αισιοδοξεί, σήμερα, για νίκη στις προκριματικές στο Νιου Χαμσάιρ.

Σημείο - κλειδί για τις εξελίξεις θα αποτελέσει η συμμετοχή. Στην Άιοβα καταγράφηκε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά και ο Τραμπ, ως ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη υποστήριξη από τη βάση ευνοήθηκε. Στο Νιου Χαμσάιρ όμως τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Η συμμετοχή να είναι υψηλή, η ψαλίδα να κλείσει με τη Χέιλι να πείθει τους ανένταχτους και το παιχνίδι να κατορθώσει να παράταση μέχρι την έδρα της, στη Νότια Καρολίνα, σε έναν μήνα από σήμερα.

Πηγή: skai.gr

