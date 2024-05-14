Γερμανία: Πρόστιμο 13.000 ευρώ στον Μπιορν Χέκε του ακροδεξιού AfD για ναζιστικό σύνθημα

Ο Μπιορν Χέκε, ηγετικό στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) καταδικάστηκε από δικαστήριο της πόλης Χάλε για τη χρήση απαγορευμένου ναζιστικού συνθήματος και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 13.000 ευρώ.

Ο Χέκε, επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του AfD στο κρατίδιο της Θουριγγίας, είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «Όλα για την Γερμανία» («Alles für Deutschland»), η οποία παραπέμπει στα ναζιστικά τάγματα εφόδου, σε προεκλογική ομιλία του τον Μάιο του 2021.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από το επιχείρημα των συνηγόρων υπεράσπισης ότι ο Χέκε δεν γνώριζε πως η χρήση της συγκεκριμένης φράσης ήταν απαγορευμένη. Αν και είναι καθηγητής Ιστορίας, ο Μπιορν Χέκε είχε υποστηρίξει σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ πως δεν γνώριζε καν τη σύνδεση της επίμαχης φράσης με τα ναζιστικά τάγματα εφόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

