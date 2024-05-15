Χαμόγελο του Παιδιού: Γονική αρπαγή 4 ανηλίκων από δομή παιδικής προστασίας στο Ίλιον

Σε αρπαγή των ανηλίκων Μιχάλη Άρμπι, 6 ετών, Οδυσσέα Άρμπι, 4 ετών, Γιώργο Άρμπι, 2 ετών και Κωνσταντίνο Άρμπι, 3 ετών προχώρησε η μητέρα τους, από χώρο παιδικής προστασίας στο Ίλιον, στο οποίο φιλοξενούνταν κατόπιν εισαγγελικής εντολής και έκτοτε αγνοούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.



Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 14/05/2024 και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.



Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.