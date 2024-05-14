Καναδάς: Πέθανε η βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέας Άλις Μανρό

Η Καναδή συγγραφέας Άλις Μανρό, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας, έφυγε από τη ζωή χθες Δευτέρα σε ηλικία 92 ετών, όπως μεταδίδει η εφημερίδα The Globe and Mail επικαλούμενη μέλη της οικογένειας της εκλιπούσης.

Η Άλις Μονρό, η οποία το 2013 έγινε η πρώτη συγγραφέας από τον Καναδά που κέρδισε Νόμπελ Λογοτεχνίας, έπασχε από άνοια εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία.

Αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως κορυφαία διηγηματογράφος και κατά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας η Σουηδική Ακαδημία δεν δίστασε να τη συγκρίνει με τον Αντόν Τσέχωφ, τον διακεκριμένο Ρώσο συγγραφέα του 19ου αιώνα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην καναδική δημόσια τηλεόραση (CBC) μετά τη βράβευσή της με Νόμπελ, η Μανρό είχε πει πως η απήχηση που είχε το συγγραφικό της έργο την έκανε να ελπίζει ότι «ο κόσμος θα έβλεπε πλέον τη συγγραφή διηγημάτων ως σημαντική τέχνη, όχι ως κάτι με το οποίο πειραματίζεται κανείς μέχρι να γράψει ένα μυθιστόρημα».

Στα ελληνικά έχουν κυκλοφορήσει οι συλλογές διηγημάτων της «Μ’ αγαπάει, δεν μ’ αγαπάει», «Πάρα πολλή ευτυχία», «Ακριβή μου ζωή» και «Η αγάπη μιας καλής γυναίκας». Οι ηρωίδες των διηγημάτων της ήταν συνήθως γυναίκες που βρίσκονταν αντιμέτωπες με σκληρές δοκιμασίες, από έναν καταπιεστικό έγγαμο βίο μέχρι την σεξουαλική κακοποίηση.

Γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 1931 στο Γουίνγκχαμ, μια μικρή κοινότητα του Οντάριο - στο οποίο εκτυλίσσονται αρκετά διηγήματά της - και έκανε τα πρώτα συγγραφικά της βήματα στα εφηβικά της χρόνια. Άρχισε να γίνεται γνωστή όταν διηγήματά της δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό New Yorker τη δεκαετία του 1970.

Παντρεύτηκε τον Τζέιμς Μανρό το 1951 και εγκαταστάθηκε στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας, όπου διατηρούσε βιβλιοπωλείο. Το ζεύγος απέκτησε τέσσερις κόρες - η μία πέθανε λίγες ώρες αφότου ήρθε στον κόσμο - και χώρισε το 1972.

Ακολούθως, η Άλις Μανρό επέστρεψε στο Οντάριο. Ο δεύτερος σύζυγός της, ο γεωγράφος Τζέραλντ Φρέμλιν, πέθανε τον Απρίλιο του 2013.

Το 2009 η Μανρό είχε αποκαλύψει ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) και ότι έδωσε μάχη με τον καρκίνο.

Πηγή: skai.gr

